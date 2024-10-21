الأراضي والمساحة تبدأ بتوحيد النظام الإحداثي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهت دائرة الأراضي والمساحة توحيد النظام الإحداثي إلى (JTM) في قريتين في محافظة العاصمة، والعمل جار على شمول جميع مناطق المملكة وذلك للحد من مشكلة الإزاحة، تنفيذا لمخرجات وتوصيات ورشة العمل التي نظمتها الدائرة بعنوان "الإزاحة واقع وحلول".

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن الدائرة عملت على إعداد خطط تنفيذية وبدأت بتنفيذها بشكل فوري لتشمل بمخرجاتها جميع أعمال الدائرة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنيين في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء في زيارته للدائرة .

وأضاف أن مشكلة الإزاحة من المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين والتي سببت حالة إرباك للمواطنين، إذا ما أخذنا بعين بالاعتبار دائرة الأراضي والمساحة لا تتحمل مشكلة الإزاحات وإنما كانت من أهم التحديات التي واجهة الأعمال المساحية سواءً بالدائرة أو بالجهات التنظيمية أو جميع الجهات المعنية، خلال العقود الماضية.

وبين أن الإزاحة تعرف على أنها عدم تطابق الواقع مع الخرائط الإلكترونية، وفي إطار توجه الدائرة للحد من هذه المشكلة بدأنا بتوحيد النظام الإحداثي في قريتين في عمان، والعمل يجري تباعاً لتشمل جميع مناطق المملكة ضمن خطة تنفيذية محكمة وواضحة ومعلنة، وذلك لفرض مرجعية واحدة بنظام إحداثي موحد بين قرى وأحواض المملكة، بحيث سيتم تقليل الفروقات بين الواقع واللوحات، وباعتبار أن دائرة الأراضي والمساحة هي الجهة الموثوقة والتي تمتلك القدرة الفنية على توفير خدمات التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب جميع الأعمال المساحية، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية وذلك لأنها المسؤولة عن تنفيذ الأعمال المساحية كافة.

دائرة الأراضي والمساحة كانت المبادرة في وضع حلول علمية لواقع الإزاحة، حيث نظمت ورشة عمل الشهر الماضي بعنوان "الإزاحة واقع وحلول"، بمشاركة القطاعين العام والخاص، حيث حضر ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الأشغال، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، والتطوير الحضري، وجميع البلديات وأمانة عمان، والمركز الجغرافي، وسلطه إقليم البترا، وسلطه العقبة، ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة المساحين، والمقدرين العقارين، وجمعية المستثمرين، وأكاديميين من مختلف الجامعات، بهدف التوافق على الحلول الممكنة من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين، وذلك من أجل التوصل لحلول فعالة للمشكلة باستخدام تقنيات المساحة والخرائط الحديثة.