600 ألف زائر لمعرض عمّان الدولي للكتاب

MENAFN - Khaberni) خبرني - زار 600 ألف شخص عمّان الدولي للكتاب بدورته الـ 23، حيث اختتمت فعالياته السبت، بمشاركة 400 دار نشر، وفق رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس.

فعاليات المعرض، انطلقت تحت الرعاية الملكية السامية، وأقيمت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وحملت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتعبيرا عن الارتباط التاريخي والوجداني بفلسطين.

واختار المعرض يوسف بكار شخصيته للدورة الحالية، إذ أقيمت له ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، ألقت الضوء على مسيرته الأكاديمية الحافلة في مجال التأليف والنقد، والتي وصلت إلى أكثر من 80 كتابا.

وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الشراكة بين الوزارة واتحاد الناشرين الأردنيين مثلت نموذجا فاعلا في التشبيك بين المؤسسات الرسمية والهيئات الثقافية، موضحا أن صناعة الكتاب من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تبني العقل وتغذي الروح وترفد عجلة الإنتاج الوطني، وتسمو بالوعي المجتمعي.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بصناعة النشر والكتاب، والتي تمثل أولوية وطنية من خلال عدد من برامج الإصدارات والنشر ودعم النشر لتعميم المعرفة المجتمعية، ومنها: برنامج مكتبة الأسرة، ومهرجان القراءة، وبرنامج دعم النشر، والمكتبة المتجولة، وإصدار المجلات، وسلسلة الإصدارات في الآداب والفنون والفكر والفلسفة والمعارف العامة، وتنظيم مسابقات القراءة والمشاركة في معارض الكتب بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وتغذية مكتبات البلديات والمدارس في سائر المحافظات بإصدارات الوزارة لجميع الفئات من الأطفال والفتيان والكبار.

وقال مدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، إن المعرض أصبح منصة مهمة لتبادل الأفكار والمعارف وتعزيز الحوار الثقافي على مستوى العالم العربي.

وأكد ضرورة دعم صناعة النشر والتوزيع في الأردن، ودعم جهود الناشر الأردني الذي أسهم في نشر الثقافة الأردنية عبر المعارض العربية، عبر تفاعله الدائم مع الناشرين العرب، والارتقاء بهذه الصناعة التي يعتمد عليها الكثير من القطاعات.

واحتفى المعرض هذا العام، بالجزائر ضيف الشرف، بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي على رأس وفد رسمي، وضم الجناح الجزائري، الكثير من الإصدارات والعناوين، إضافة إلى برنامج ثقافي يعكس الثقافة الجزائرية، بمشاركة عدد من الكتاب والمثقفين الجزائريين.