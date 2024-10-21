سمكة تقتل رياضية في وجهتها المفضلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - توفيت راكبة الأمواج الإيطالية جوليانا مانفريني متأثرة بجراحها، بعد تعرضها لحادث أليم في إحدى جزر إندونيسيا النائية.

وكانت الرياضية صاحبة الـ36 عامًا توفيت إثر حادث غريب، حيث تعرضت للطعن من قبل سمكة أبوسيف في قلبها قبالة الساحل الإندونيسي، في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت جوليانا مانفريني، راكبة أمواج مخضرمة وباحثة عن الإثارة بشكل دائم، وتعرضت للحادث عندما كانت تصارع الأمواج بالقرب من جزيرة بولاو ماسوكوت قبالة ساحل سومطرة الغربية، فقفزت السمكة من الماء ودفعت منقارها إلى صدرها بمقدار 5 سنتيمترات، وفقًا لشهود عيان.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع Beach Grit لركوب الأمواج بأن زميليها راكبي الأمواج ماسيمو فيرو وألكسندر ريباس قدما لها الإسعافات الأولية، وتم نقلها إلى عيادة طبية محلية، لكن لم يتم إنقاذها.

وكانت مانفريني وتصف نفسها عبر حسابها على إنستغرام بأنها "خبيرة سفر وركوب أمواج وثلوج"، وشاركت في تأسيس شركة Awave Travel للسياحة والسفر، وعملت أيضًا كمدربة لركوب الأمواج والتزلج على الجليد، بالإضافة إلى كونها خريجة قانون.

ونعت شركة Naa Laut Mentawai Blue ومقرها إندونيسيا، الرياضية الإيطالية بمجرد ظهور خبر وفاتها، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "بقلب مثقل للغاية.. ارقدي بسلام صديقتنا الجميلة والودية المبتسمة والسعيدة جوليا مانفريني".

ووصفت الشركة الراحلة بأنها "شخص كان لديه حب عميق وإثارة الفائضة في الحياة".

بينما كتب فابيو جوليفي، عمدة مدينة فيناريا ريالي الإيطالية، حيث ولدت مانفريني: "جوليا، من فيناريا، البالغة من العمر 36 عامًا فقط، كان لديها حلم مزدوج منذ فترة طويلة وهو ركوب الأمواج، وهي رياضتها المفضلة، وفتح وكالة سفر للعطلات الرياضية".

وأضاف: "لقد أصابتنا أخبار وفاتها بالصدمة وجعلتنا نشعر بالعجز أمام المأساة التي أودت بحياتها قبل الأوان."

ومن الحب ما قتل وكانت مانفريني تحدثت في عام 2019 عن حبها لسومطرة في مقابلة مع موقع Salt Sirens الإلكتروني، وقالت: "من خلال رياضة ركوب الأمواج، أحب البرية في شمال سومطرة، فالغابات المطيرة هناك بدائية ورائعة للغاية".

وواصلت: "أحب الجلوس في الصف مع عدد قليل من الأصدقاء، والاستماع فقط إلى أصوات الغابة، وانتظار مجموعة أعرف بالفعل أنها ستكون مثالية وستوفر لي بعض المتعة"، مضيفة أن وجهتها المفضلة موجودة في نياس، شمال المكان الذي فقدت فيه حياتها.

وقالت الرياضية الراحلة: "أنا أحب تلك الموجة كثيرًا، ويمكنني ركوبها كل يوم لساعات".

أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن هجمات سمك أبوسيف على البشر نادرة بشكل لا يصدق، ونقلت عن مقالة نشرت عام 2007 في المجلة الآسيوية للجراحة أن هجومًا واحدًا فقط تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت أدى إلى الوفاة.

وأوضحت أن المقال استعرض حالة رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، توفي عندما اخترقت سمكة أبوسيف عينه اليمنى بعدما "قفزت نحوه" بينما كان يسلط شعلة في الماء أثناء الصيد ليلا.

وذكرت الصحيفة: "لا توجد تقارير عن هجمات غير مبررة من سمك أبوسيف على البشر، على الرغم من وجود عدة تقارير عن هجمات أدت إلى إصابات في الجسم والصدر".