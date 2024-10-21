11400 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 18 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون، وفقاً لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

كما تواصل قوات الاحتلال عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله، ولم يُتسنَّ التحقق من حالات الاعتقال هناك بسبب استمرار العملية، علماً أن هذه التحقيقات قد تزايدت بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، مستهدفةً المئات من الشبان.

رافق حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني اعتداءات وتهديدات للمواطنين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنيين.

يُذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ بداية معركة "وفاء الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إلى أكثر من 11,400 مواطن من الضفة، بما في ذلك القدس، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال منهجية، كأحد أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان المستمر.

تتضمن البيانات المتعلقة بحالات الاعتقال المعتقلين من الضفة الغربية فقط، في حين تقدر أعداد المعتقلين من غزة بالآلاف.