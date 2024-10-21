11400 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 18 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون، وفقاً لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
كما تواصل قوات الاحتلال عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله، ولم يُتسنَّ التحقق من حالات الاعتقال هناك بسبب استمرار العملية، علماً أن هذه التحقيقات قد تزايدت بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، مستهدفةً المئات من الشبان.
رافق حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني اعتداءات وتهديدات للمواطنين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنيين.
يُذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ بداية معركة "وفاء الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إلى أكثر من 11,400 مواطن من الضفة، بما في ذلك القدس، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال منهجية، كأحد أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان المستمر.
تتضمن البيانات المتعلقة بحالات الاعتقال المعتقلين من الضفة الغربية فقط، في حين تقدر أعداد المعتقلين من غزة بالآلاف.
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