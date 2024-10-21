29 شهيدا بينهم أطفال في 5 مجازر جديدة في شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استُشهد 29 مواطنا بينهم أطفال وأصيب آخرون، في 5 مجازر جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، شملت إعداما مباشرا بحق نازحين وقصفا لتجمعات مدنية واستهداف منزل بمدينة غزة ومدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون.

وأفاد مصادر طبية، بأن 7 شهداء ومصابين وصلوا جراء مدفعي استهدف النازحين داخل مدرسة في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة "كريزم" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التجمّع والخروج منها.

وأضاف الشهود أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى إلى استشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات.

كما استُشهد 6 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة للاحتلال استهدفت تجمعا لمواطنين أثناء محاولتهم تعبئة ماء للشرب في بلدة جباليا.

وفي مخيم جباليا، استُشهد 4 مواطنين بغارة شنتها مسيرة للاحتلال على مجموعة مواطنين بمحيط مستشفى "اليمن السعيد".

أما في مدينة غزة، فقد استُشهد 9 مواطنين وجرح عشرات بقصف للاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة "مقاط" خلف بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.

كما استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مدرسة "غازي الشوا" التي تؤوي نازحين ببلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن 41 مواطنا استُشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 33 منهم شمال القطاع.

وفي السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بعدوان بري شمال قطاع غزة، وحاصرت المنطقة بأكملها ومنعت إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.