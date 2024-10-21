(بيتك): 3ر36 مليار دينار إجمالي موجودات المجموعة بنهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق اليوم الاثنين إن إجمالي موجودات المجموعة بلغ 3ر36 مليار دينار (نحو 7ر119 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف المرزوق في تصريح صحفي
بمناسبة إعلان المجموعة عن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن (بيتك) حقق صافي أرباح قياسية للمساهمين خلال هذه الفترة بلغت 9ر482 مليون دينار (نحو 58ر1 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 6ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضح أن ربحية السهم بلغت 62ر29 فلس حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو 8ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 1ر835 مليون دينار (نحو 7ر2 مليار دولار).
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى نحو 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) بنسبة نمو 9ر6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وذكر أن رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث بلغ 1ر19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار) متاثرا ببيع (بيت التمويل الكويتي -البحرين) خلال الفترة إضافة إلى أثر تذبذب العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 4ر5 مليار دينار (نحو 8ر17 مليار دولار).
وقال المرزوق إن رصيد حساب المودعين بلغ 9ر19 مليار دينار (نحو 6ر65 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 68ر17 في المئة مشيرا إلى أن نتائج البنك القياسية تزامنت مع استكمال كافة خطوات الاندماج مع (البنك الأهلي المتحد - الكويت) سابقا.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود أن النتائج المالية الأخيرة تؤكد الاستقرار والملاءة المالية القوية ل(بيتك) مشيرا إلى مكانته الفريدة كمجموعة مصرفية عملاقة تحقق أرباحا مستدامة وأداءا تنافسيا وانتشارا عالميا من خلال نحو 640 فرعا في 12 دولة.
وأضاف أن (بيتك) يتصدر كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تتجاوز 12 مليار دينار (نحو 7ر36 مليار دولار).
وأشار الرشود إلى رحلة (بيتك) في رحلة التحول الرقمي بما يلبي احتياجات العملاء المتغيرة بوتيرة متسارعة من خلال استمرار التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التكنولوجية التحتية وتبني الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والمضي قدما في إضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN21102024000071011013ID1108801423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.