Monday, 21 October 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(بيتك): 3ر36 مليار دينار إجمالي موجودات المجموعة بنهاية الربع الثالث

10/21/2024 4:53:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق اليوم الاثنين إن إجمالي موجودات المجموعة بلغ 3ر36 مليار دينار (نحو 7ر119 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف المرزوق في تصريح صحفي بمناسبة إعلان المجموعة عن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن (بيتك) حقق صافي أرباح قياسية للمساهمين خلال هذه الفترة بلغت 9ر482 مليون دينار (نحو 58ر1 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 6ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضح أن ربحية السهم بلغت 62ر29 فلس حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو 8ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 1ر835 مليون دينار (نحو 7ر2 مليار دولار).
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى نحو 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) بنسبة نمو 9ر6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وذكر أن رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث بلغ 1ر19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار) متاثرا ببيع (بيت التمويل الكويتي -البحرين) خلال الفترة إضافة إلى أثر تذبذب العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 4ر5 مليار دينار (نحو 8ر17 مليار دولار).
وقال المرزوق إن رصيد حساب المودعين بلغ 9ر19 مليار دينار (نحو 6ر65 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 68ر17 في المئة مشيرا إلى أن نتائج البنك القياسية تزامنت مع استكمال كافة خطوات الاندماج مع (البنك الأهلي المتحد - الكويت) سابقا.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود أن النتائج المالية الأخيرة تؤكد الاستقرار والملاءة المالية القوية ل(بيتك) مشيرا إلى مكانته الفريدة كمجموعة مصرفية عملاقة تحقق أرباحا مستدامة وأداءا تنافسيا وانتشارا عالميا من خلال نحو 640 فرعا في 12 دولة.
وأضاف أن (بيتك) يتصدر كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تتجاوز 12 مليار دينار (نحو 7ر36 مليار دولار).
وأشار الرشود إلى رحلة (بيتك) في رحلة التحول الرقمي بما يلبي احتياجات العملاء المتغيرة بوتيرة متسارعة من خلال استمرار التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التكنولوجية التحتية وتبني الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والمضي قدما في إضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات. (النهاية)

ف ن ك / ه ث




MENAFN21102024000071011013ID1108801423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث