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الصين تعلن وصول إمدادات طبية طارئة إلى لبنان

10/21/2024 4:53:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين وصول إمداداتها الطبية الإنسانية الطارئة إلى مطار بيروت الدولي على خلفية الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) في بيان أن تلك الإمدادات التي تبلغ 3601 صندوق تتضمن 65 مادة تشمل أدوية للتخدير وأنابيب طبية وعباءات جراحية وأقنعة للأكسجين.
وكان المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري أن الحكومة الصينية قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

س ل ق / خ ع م




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