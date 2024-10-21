الصين تعلن وصول إمدادات طبية طارئة إلى لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين وصول إمداداتها الطبية الإنسانية الطارئة إلى مطار بيروت الدولي على خلفية الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) في بيان أن تلك الإمدادات التي تبلغ 3601 صندوق تتضمن 65 مادة تشمل أدوية للتخدير وأنابيب طبية وعباءات جراحية وأقنعة للأكسجين.
وكان المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري أن الحكومة الصينية قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
س ل ق / خ ع م
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