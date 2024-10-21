البحرين الوطني يطرح حملة ترويجية للبطاقات الائتمانية ((استرجع أموالك)) مع جوائز نقدية قيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلق بنك البحرين الوطني حملة ترويجية للبطاقات الائتمانية بعنوان «استرجع أموالك»، التي ستستمر حتى تاريخ 10 يناير 2025. وخلال الحملة سيحظى 20 من حاملي بطاقات البنك الائتمانية بفرصة ربح رصيد حسابهم مع جوائز إجمالية تصل قيمتها إلى 20000 دينار بحريني.
وسيتمكن العملاء من دخول السحب والحصول على فرصة الفوز برصيد كشف حساب بطاقاتهم الائتمانية لأشهر نوفمبر 2024، وديسمبر 2024، ويناير 2025، حيث سيحصل كل فائز على ما يصل إلى 1000 دينار بحريني.
وبهذه المناسبة صرّح صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بقوله: «نحن نهدف إلى الارتقاء بتجربة حاملي بطاقاتنا الائتمانية وتعزيز أسلوب حياتهم اليومي؛ وذلك باستخدام بطاقاتهم الائتمانية والحفاظ على رصيد حسابهم، للدخول في السحب على فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة».
وتسلط الحملة الترويجية للبطاقات الائتمانية «استرجع أموالك» الضوء على مساعي بنك البحرين الوطني الدؤوبة لمكافأة العملاء نظير ولائهم واختيارهم التعامل مع البنك، الذي يلتزم بدوره بتعزيز العلاقات طويلة الأمد، وضمان حصولهم على تجربة مصرفية استثنائية.
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