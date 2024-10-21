البحرين الوطني يطرح حملة ترويجية للبطاقات الائتمانية ((استرجع أموالك)) مع جوائز نقدية قيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬استرجع‭ ‬أموالك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬وخلال‭ ‬الحملة‭ ‬سيحظى‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الائتمانية‭ ‬بفرصة‭ ‬ربح‭ ‬رصيد‭ ‬حسابهم‭ ‬مع‭ ‬جوائز‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬20000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وسيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬السحب‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬برصيد‭ ‬كشف‭ ‬حساب‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬لأشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬ويناير‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقاتنا‭ ‬الائتمانية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أسلوب‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومي؛‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬رصيد‭ ‬حسابهم،‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‮»‬‭.‬

وتسلط‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬‮«‬استرجع‭ ‬أموالك‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساعي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لمكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬نظير‭ ‬ولائهم‭ ‬واختيارهم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البنك،‭ ‬الذي‭ ‬يلتزم‭ ‬بدوره‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬وضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭. ‬