طيران الخليج تعزز خدماتها إلى سنغافورة برحلات يومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬زيادة‭ ‬رحلاتها‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬سنغافورة‭ ‬تشانجي‭ ‬إلى‭ ‬رحلات‭ ‬يومية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وستشهد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬ومرونة‭ ‬أكبر‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرائدة‭.‬

سيتم‭ ‬تسيير‭ ‬الرحلات‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬يوميًا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬787‭-‬9‭ ‬دريملاينر،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بدرجة‭ ‬الصقر‭ ‬الذهبي‭ ‬المعروفة‭ ‬عالميًا‭. ‬توفر‭ ‬المقصورة‭ ‬الفاخرة‭ ‬مساحة‭ ‬شخصية‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬سريرًا‭ ‬قابلاً‭ ‬للتحويل‭ ‬إلى‭ ‬وضعية‭ ‬الاستلقاء‭ ‬الكامل،‭ ‬ووجبات‭ ‬طعام‭ ‬فاخرة،‭ ‬ونظاما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬متطورا‭. ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخدمة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬المجانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قوائم‭ ‬طعام‭ ‬مُخصصة،‭ ‬وتوزيعات‭ ‬أنشطة‭ ‬الأطفال،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بأجواء‭ ‬ترحيبية‭ ‬دافئة‭ ‬تعكس‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬الدولي‭ ‬وتعزيز‭ ‬حركة‭ ‬السياحة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬خيارات‭ ‬الربط‭ ‬للمسافرين‭ ‬بغرض‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬الترفيه‭.‬

وقد‭ ‬شكلت‭ ‬سنغافورة،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وجهة‭ ‬محورية‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬نظراً‭ ‬لمكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭ ‬للتجارة‭ ‬والسياحة‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬تسيير‭ ‬رحلات‭ ‬يومية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬ويلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ربطها‭ ‬الجوي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعالم‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬وجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬العالمية،‭ ‬وتتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬ومرونة‭ ‬أكبر‭ ‬للمسافرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التوسع،‭ ‬تعزز‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مكانتها‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيسيّ‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والعالم‭.‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسنغافورة‭ ‬ستنعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬السفر،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬الرحلات‭ ‬اليومية‭ ‬للمسافرين‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مواعيد‭ ‬سفرهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الربط‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا‭ ‬وإفريقيا‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسطولها‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لخدماتها،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬متميزة‭ ‬تتسم‭ ‬بكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتوفير‭ ‬مزايا‭ ‬الراحة‭ ‬العصرية‭. ‬وستعود‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المسافرين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينشدون‭ ‬خيارات‭ ‬سفر‭ ‬تتميز‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والمرونة،‭ ‬سواءً‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬لأغراض‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬السياحة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬العبور‭.‬

وتقلع‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬يوميا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬55‭ ‬مساءً‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬سنغافورة‭ ‬شانجي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهراً‭ ‬أما‭ ‬رحلة‭ ‬العودة‭ ‬فسوف‭ ‬تغادر‭ ‬مطار‭ ‬سنغافورة‭ ‬شانجي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬25‭ ‬مساءً‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬55‭ ‬مساءً‭ (‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭).‬