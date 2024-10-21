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أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

10/21/2024 4:50:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدمت أورنج الأردن رعايتها كشريك الاتصالات الحصري للنسخة التاسعة من مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)- فرع الجامعة الأردنية، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "تطوير الألعاب الإلكترونية" واستهدف الطلاب والخريجين والخبراء والعاملين في قطاع الألعاب الإلكترونية.


وتمكن المهتمون بهذه الصناعة المتنامية على الصعيدين العالمي والمحلي من أن يجتمعوا تحت مظلة واحدة للتعرف على أبرز التحديثات التي يشهدها قطاع الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن تنمية مهاراتهم في المجالات المرتبطة بتطوير الألعاب مثل التصميم، والذكاء الاصطناعي، وأسلوب السرد القصصي، وغيرها ليمثل المؤتمر خطوة هامة أخرى يتخذها الأردن على طريق استقطاب الشباب للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي والمتطور.


وتعليقاً على رعايتها لهذا الحدث، أكدت أورنج الأردن حرصها على أن تكون جزءاً من الجهود الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وإبداعاتهم في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية وتمكينهم من تصميم الألعاب في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والسياحة والطب وغيرها، خصوصاً أن المؤتمر تضمن هاكاثون تنافس من خلاله المشاركون على تطوير لعبة تعكس جمال الأردن وأبرز الوجهات السياحية فيه.


كما أشارت أورنج إلى أن الشراكة الراسخة مع الجامعات وخصوصاً الأردنية تكتسب زخماً هاماً في إطار المساعي المشتركة لتحويل المملكة إلى ملتقى يعرّف المهتمين بأحدث ما توصل له العالم في جميع المجالات وأهمها الألعاب الإلكترونية، والتي تعزز مهارات الطلاب في مجالات عديدة منها التنافسية الإيجابية والإبداع والابتكار وحل المشكلات.

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