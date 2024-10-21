لصحة عقلك... 7 أشياء احرص على فعلها يومياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشعر الكثير من الأشخاص بالقلق من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، وتراجع وظائف المخ مع تقدمهم في السن، ومن ثَمَّ فإن العناية بصحتك الإدراكية يجب أن تكون أمراً بديهياً.
وقد كشف عدد من الخبراء لمجلة ((التايم)) الأميركية عن 7 أشياء يجب أن يحرص الشخص على فعلها يومياً للحفاظ على صحة عقله.
وهذه الأشياء هي:
تناول علاجات لأمراضك المزمنة
إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو مرض السكري، فمن الضروري التأكد من أنك تديرها وتتحكم فيها بشكل جيد، وتتناول العلاجات اللازمة لها.
ويقول الدكتور سيمانت تشاتورفيدي، طبيب الأعصاب واختصاصي السكتات الدماغية في المركز الطبي بجامعة ((ماريلاند))، إن هذه الأمراض المزمنة يمكن أن ((تلحق الضرر بالأوعية الدموية في الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف))، مع تقليل الوظيفة الإدراكية.
وفي إحدى الدراسات، على سبيل المثال، كان لدى الأشخاص الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم في الأربعينات إلى أوائل الستينات من العمر، انخفاض حاد بنسبة 6.5 بالمائة في المهارات المعرفية مع تقدمهم في العمر، مقارنة بأولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.
ووجدت أبحاث أخرى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الضار لديهم نسب أعلى من اللويحات المرتبطة بألزهايمر في أدمغتهم.
لهذا السبب من المهم إجراء فحوصات صحية بانتظام، والعمل مع طبيبك لإنشاء نظام علاجي، كما يقول تشاتورفيدي. وأكد أنه ((كلما فعلت ذلك في سن أصغر، كان ذلك أفضل)).
احرص على ممارسة الرياضة بانتظام
سوف يستفيد جسمك بالكامل إذا مارست الرياضة على الأقل بضعة أيام في الأسبوع، وهذا الأمر يشمل عقلك بكل تأكيد.
وتشير الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين العمليات الإدراكية والذاكرة، مع زيادة سمك القشرة المخية، المسؤولة عن مهام مثل اللغة والتفكير والعواطف.
ويقول تشاتورفيدي: ((أياً كان النشاط الذي تختاره -المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة- فتأكد من أنك تمارسه بكثافة معتدلة)).
احصل على قسط كافٍ من النوم
يقول الدكتور أوغستو ميرافالي، متخصص الأعصاب والتصلب المتعدد في المركز الطبي لجامعة ((راش))، إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم عامل خطر رئيسي للإصابة بالخرف.
وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص في الخمسينات والستينات من العمر الذين يحصلون على 6 ساعات من النوم أو أقل في الليلة، هم أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بالخرف من أولئك الذين يحصلون على 7 ساعات على الأقل من النوم.
ووجدت دراسة أخرى أن الأرق يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 51 في المائة.
اتبع نظاماً غذائياً صحياً
توصي طبيبة الأعصاب، الدكتورة كارولين فريدريكس، مرضاها دائماً باتباع النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والبذور. كما أكدت ضرورة تجنب الأطعمة التي تؤثر سلباً على صحة الدماغ، مثل تلك الغنية بالدهون والملح. إذ يرتبط الإفراط في تناول الملح بالسكتة الدماغية وضعف الإدراك وأمراض الأوعية الدموية الدماغية.
لا تنسَ التحفيز الفكري
ينصح الدكتور روي هاملتون، أستاذ علم الأعصاب والطب النفسي والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، في كلية بيرلمان للطب بجامعة ((بنسلفانيا))، الأشخاص بالحرص يومياً على ممارسة الألعاب التي تحفز الفكر، مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو.
وأكد أنه كلما كانت هذه الألعاب صعبة، كان تأثيرها أفضل على المخ.
الدردشة مع صديق
يقول الخبراء إن التحدث مع صديق، والمشاركة الاجتماعية عموماً، يقويان الشبكات العصبية المعنية بالانتباه والذاكرة.
وتقول فريدريكس: ((إن أدمغتنا ليست مخصصة للوجود في عزلة. أعتقد أن كورونا أكد فكرة أننا لسنا من المفترض أن نكون بمفردنا في شققنا أو منازلنا. إن الوحدة ببساطة لا تشعرنا بالرضا)).
تجنب الكحوليات والسجائر
تشير الأبحاث إلى أن شرب الكحول يمكن أن يلحق الضرر بأجزاء الدماغ المشاركة في وظائف مهمة، مثل الذاكرة واتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات والانتباه.
ويمكن أن يؤدي التدخين أيضاً إلى التدهور المعرفي والخرف، مع زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ويقول هاملتون: ((لا توجد كمية صحية من التدخين. إنه أمر فظيع لصحتك القلبية وللأوعية الدموية، وعلى مخك أيضاً)).-(وكالات)
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