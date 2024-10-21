كيف يمكن أن تحمي نفسك من النصب والاحتيال عبر الإنترنت؟



فمع التطور التكنولوجي المطرد، تطورت أيضا حيل وأشكال النصب والاحتيال ، ورغم أن فئات بعينها، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمثقلين بالديون، هي الأكثر عرضة للاحتيال عبر الإنترنت، لكن يبدو أنه ما من أحد في منأى من الوقوع فريسة للجرائم الإلكترونية.



إذا كنت ترغب في إجابة سريعة، فعليك بالشك، "نعم كن متشككا، توقف لدقيقة وفكر في الأمر." هذا ما تنصح به أليسا عبدالله، نائبة رئيس الأمن في شركة ماستر كارد المتخصصة في بطاقات الائتمان.



أما إن كنت بحاجة لإجابة أكثر تفصيلا، بشأن كيفية حماية نفسك في الوقت الحالي ومستقبلا من أي عملات احتيال او نصب، فلتكمل قراءة هذا التقرير.



تكتيكات المحتالين

الخوف والإلحاح والمال، هي الطرق المشتركة الشائعة التي يستخدمها المحتالون لخداعك، بحسب خبير الأمن السيبراني بيتروس إفستاثوبولوس.

فعندما يتصل بك المحتال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، فإنه يستخدم لغة تجعلك تشعر بوجود مشكلة يتوجب عليك حلها.



مثلا، تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني تُخبرك بوجود خطأ في إقرارك الضريبي وإذا لم تصلحها فستكون في مشكلة.



كما يبرع المحتالون في خلق هذا الشعور بالإلحاح، فغالبا ما يخبر المحتال الأشخاص بأنهم بحاجة للتحرك على الفور لحل تلك المشكلة أو ذاك.



ومع الأسف، قد يقع الشخص فريسة لهذه الطريقة ويشارك معلومات خاصة وعلى درجة عالية من الخطورة مثل الرقم القومي مثلا، أو أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.



يقول خبير الأمن السيبراني إفستاثوبولوس إن المحتالين عادة ما يستخدمون المال كطعم.



فقد ينتحلون صفة خبراء الضرائب أو يتحدثون باسم مصلحة الضرائب مثلا، ويقول إنك ستحصل على استرداد ضريبي أكبر مما تتوقعه، إذا دفعت لهم مقابل خدماتهم أو شاركت معلوماتك الشخصية.



ما هي أكثر عمليات الاحتيال شيوعا؟

هل سبق أن تلقيت اتصالا أو رسالة نصية من رقم لا تعرفه تطلب منك فعل شيء، او تحاول إقناعك بشيء؟



إن كانت الإجابة (نعم)، فاقطع الاتصال فورا، ولا تتعاطى مع أي من تلك الرسائل، هذا ما ينصح به جيمس لي كبير مسؤولي التشغيل في مركز موارد سرقة الهوية، وهو منظمة أميركية غير ربحية تُعنى بتقديم المساعدة ورفع الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية.



وغالبًا ما يقلد المحتالون شخصًا يتمتع بالسلطة، مثل جامع الضرائب أو الديون. قد يتظاهرون بأنهم أحد أفراد الأسرة يتصل لطلب مساعدة مالية فورية.



ويحث لي المستهلكين على إغلاق الهاتف، والاتصال بالشركة أو المؤسسة المعنية على رقمها الرسمي.



الاحتيال باسم الحب

عمليات الاحتيال باسم الحب عادة ما تستهدف الأشخاص الذين يشعرون بالعزلة أو الوحدة.



وهذا النوع من المحتالين يتمتعون بقدر من طول البال نسبيا، فقد يستغرقون مدة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة للإيقاع بالضحية.



كيت كلايناريت، أميركية في السبعين من عمرها، خسرت عشرات الآلاف من الدولارات في عملية احتيال رومانسية استمرت عدة أشهر.



كانت كلاينارت تعاني من الوحدة، تحت وطأة الإغلاق مع انتشار وباء كورونا، عندما تلقت طلب صداقة على فيسبوك من شخص وسيم بدأ في التقرب منها.



وعلى مدار أشهر، حولت كلاينارت أموالا لحبيبها الوهمي الذي تبين لاحقا أنه يستخدم صورا لجراح تجميل إسباني في الاحتيال.



تنصح السيدة الأميركية، بتوخي الحذر عند تلقي طلبات الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة اللجوء لشخص أصغر سنا لعمل البحث اللازم للتحقق من هوية الشخص الذي يتحدث إليك عبر تلك المنصات.



الاحتيال الوظيفي

في هذا النوع من الاحتيال يتظاهر شخص ما بأنه مسؤول توظيف أو شركة معينة، وهدفه النهائي إما سرقة أموالك، أو معلوماتك الشخصية.

يميل المحتالون إلى استخدام اسم موظف من شركة كبيرة، وصياغة إعلان وظيفة يتطابق مع وظائف مماثلة.

وعادة ما تكون الوظيفة جذابة، فتضمن راتبا كبيرا مقابل مهارات ومؤهلات متواضعة إلى حد ما، وربما يكون أحد عوامل الجذب أن الوظيفة تعتمد على العمل من المنزل بشكل كامل.



وبينما ينشر بعض المحتالين عن وظائف وهمية، يتواصل البعض الآخر مباشرة مع الباحثين عن عمل من خلال الرسائل المباشرة أو الرسائل النصية.

وإذا كان المحتالون يتطلعون إلى سرقة معلوماتك الشخصية، فقد يطلبون منك ملء العديد من النماذج التي تتضمن معلومات مثل رقم الضمان الاجتماعي وتفاصيل رخصة القيادة.



تقول إيفا فيلاسكيز، رئيسة مركز موارد سرقة الهوية، إن المعلومات الوحيدة التي يجب أن يطلبها صاحب العمل الحقيقي في بداية عملية التوظيف هي مهاراتك وخبرتك في العمل ومعلومات الاتصال الخاصة بك. وأن أي تفاصيل أخرى، لا تتم مشاركتها، إلا بعد حصولك على الوظيفة.



احتيالات الاستثمار



طرق الاحتيال تحت بند الاستثمار كثيرة، بينها دعوات الاستثمار في العملات المشفرة.



عليك بالبحث عن الشركة صاحبة الإعلان، وخاصة بكتابة اسم الشركة وبعدها كلمة احتيال أو نصب، هذا ما تنصح به لجنة التجارة الفيدرالية وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية تُعنى بحماية المستهلك من الإعلانات المزيفة.



الاختبارات على مواقع التواصل

ورغم أنها قد تبدو غير ضارة، فالاختبارات على مواقع التواصل التي قد تسألك عن الأغنية أو الفيلم المفضل لك قد تكون خطيرة جدا.



فقد يستخدم المحتالون تلك الاختبارات للحصول على معلومات شخصية، للرد على أسئلة الأمان الخاصة بحساباتك لاختراقها او لسرقتها.

وعليه توصي لجنة التجارة الفيدرالية بالابتعاد عن الاختبارات عبر الانترنت.



التكنولوجيا لحمايتك

ويوصي الخبراء بعدم الرد على المكالمات التي ترد من متصل لا تعرفه، وأيضا بعدم مشاركة كلمات السر الخاصة بحساباتك البنكية، فالبنوك لا تطلب ذلك.



استخدم الخيارات التي يتيحها هاتفك لحظر المحتالين والاتصالات والرسائل غير المرغوب فيها، وأيضا استفد من خيرات الترشيح على البريد الإلكتروني.



-استخدم مدير كلمات المرور للتأكد من أنك تستخدم كلمة مرور معقدة لا يستطيع المحتالون تخمينها

التحقق بانتظام من تقرير الائتمان وكشوف الحسابات المصرفية، حيث يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان شخص ما يستخدم حسابك المصرفي دون علمك.



فعّل التحقق متعدد العوامل للتأكد من عدم تمكن المحتالين من الوصول إلى حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو البنوك.

وفي حالة الشك، اطلب دائما المساعدة.