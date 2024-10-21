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الحكومة تكشف موعد انتهاء العمل بمخزون ديوان الخدمة

10/21/2024 4:49:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن استكمال إطار التشريعي المرافق لنظام إدارة الموارد البشرية الذي دخل حيز النفاذ في تموز 2024.
وأضاف أبو صعيليك في حديثه لقناة "المملكة" مساء الأحد، أن التعليمات الجديدة، تتيح للمؤسسات والدوائر الحكومية، استقلالية أكبر في استقطاب الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرات، بعدما كانت هذه الصلاحية مناطة بديوان الخدمة المدنية سابقا.

وأشار إلى أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تعطي الحق بالتنافس على وظائف القطاع لعام للجميع، وذلك عبر "الإعلان المفتوح" للوظائف.

ولفت إلى أن مخزون ديوان الخدمة سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027، وسيكون التعيين عبر نظام الإعلان المفتوح، بحيث يتيح للجميع التقدم لوظائف القطاع العام كل حسب خبرته وكفاءته.

وأوضح أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تتضمن جملة من المميزات التي ستنعكس على آلية التوظيف بالقطاع العام، ومن ثم انعكاس ذلك على خطة تطوير القطاع العام.

وقال أبو صعيليك، إن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام، بحيث يتم حفظ سجلات التعيين لمدة عام كامل، لإمكانية العودة إليها لاحقا في حال وجود شكاوى.

رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، قال، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن مأسسة الجوانب الإجرائية والقانونية التي جاءت في نظام الموارد البشرية لعام 2024.

وأضاف الناصر في حديث له عبر "المملكة" أن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام.

وأشار إلى أن التعليمات جاءت لتبين بشكل مفصل كافة العلميات المرتبطة باختيار وتعيين الموظفين بالقطاع العام، سواء عبر نظام الوظائف بشكل كامل أو العمل الجزئي.

ولفت الناصر إلى أن التعليمات تساهم في رفع الانتقال من التوظيف من مخزون "الخدمة المدنية" إلى نظام الإعلان المفتوح عن الوظائف الحكومية، مضيفا أن العام الحالي شهدت عملية التوظيف 55% من خلال الإعلان المفتوح، و45% من خلال مخزون ديوان الخدمة، بينما العام المقبل سيشهد ارتفاعا في نسبة الإعلان المفتوح عن الوظائف بحيث تصبح 70%، و30% من المخزون، وارتفاع النسبة تدريجيا خلال السنوات المقبلة، إلى أن تصل الوظائف جميعها إلى الإعلان المفتوح؛ مما يتيح التنافس لجميع الأشخاص على الوظائف التي يتم الإعلان عنها.

وأوضح أن التعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تهدف إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتعيين، من خلال تحديد الأهمية النسبية لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية لغايات اختيار المرشحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.

وتحدد التعليمات شروطاً أساسية كحد أدنى للمتقدمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفايات الوظيفية.

ونصت التعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات والتصدي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتعيين لغايات المتابعة والرقابة والمساءلة. وكذلك التركيز على أهمية الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشخصية لمدة لا تقل عن عام بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

كما تضمنت اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعلام المتقدمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسل إليهم؛ بما يضمن حق حصول المتقدمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.

وتمنح التعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدمين لإشغال الوظيفة الشاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونية للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدائرة كوسيلة وحيدة للتقدم للوظيفة الشاغرة.

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