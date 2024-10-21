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انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا

10/21/2024 4:49:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الاثنين، خريفيًا لطيفًا في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون معتدلاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل ملموس مما يزيد الشعور بالبرودة ولاسيما في ساعات الصباح الباكر، حيث من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية،ويبقى الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في شرق المملكة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 8، وفي مناطق البادية 27 - 11، وفي مناطق السهول 25 - 12، وفي الأغوار الشمالية 31 - 19،وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 31 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 20 درجة مئوية.-(بترا)

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