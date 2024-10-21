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انتهاء العمل بمشروع صيانة مطار القويرة

10/21/2024 4:49:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل منطقة مطار القويرة ضمن الطريق الصحراوي وبطول 3.9 كم وبكلفة قاربت 700 ألف دينار.


وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة؛ بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية التي سيتم استكمالها خلال الايام القادمة.


وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع صيانة الجزء الواقع من منطقة القويرة ولغاية جسر الاتحاد بطول 20 كم.


وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناءها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

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