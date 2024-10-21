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الأوقاف تعدل وقت صلاة الفجر

10/21/2024 4:49:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين.
وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم إلى جميع مديريات الأوقاف، إلى أن القرار يأتي بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.

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