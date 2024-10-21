الأوقاف تعدل وقت صلاة الفجر

الأوقاف تعدل وقت صلاة الفجر
التاريخ
10/21/2024 4:49:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين.
وأشار تعميم صادر عن وزير
الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم إلى جميع مديريات الأوقاف، إلى أن القرار يأتي بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.
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