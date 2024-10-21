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الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم إلقائه زجاجة حارقة على مستوطنة

10/21/2024 4:49:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا قرب مستوطنة مجدال عوز، جنوب مدينة بيت لحم، بزعم إلقائه زجاجة حارقة على سياج المستوطنة.

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