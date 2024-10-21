الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم إلقائه زجاجة حارقة على مستوطنة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم إلقائه زجاجة حارقة على مستوطنة
التاريخ
10/21/2024 4:49:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا قرب مستوطنة مجدال عوز،
جنوب مدينة بيت لحم، بزعم إلقائه زجاجة حارقة على سياج المستوطنة.
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