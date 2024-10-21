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حزب الله ينفذ هجمات صاروخية ضد الاحتلال

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله عن عدد من العمليات التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد.

وفي التفاصيل، أعلن الحزب أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، كما استهدف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية، وكذلك قصف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

كما أعلن الحزب أنه‏ استهدف قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية، وكذلك استهدف تجمعًا لقوات العدو في ‏موقع المالكية بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعًا لقوات العدو في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

وأشار حزب الله إلى أنه استهدف مربض بيت هلل بصلية ‏صاروخية، كما استهدف تحركا لقوات العدو ‏الإسرائيلي في جبل كحيل ببلدة مارون الراس بصلية صاروخية.‏

وكذلك أعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات العدو ‏الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.‏

وبحسب بيان صادر عن حزب الله، فإن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".


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