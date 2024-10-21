حزب الله ينفذ هجمات صاروخية ضد الاحتلال

وفي التفاصيل، أعلن الحزب أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، كما استهدف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية، وكذلك مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.



كما أعلن الحزب أنه‏ استهدف قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية، وكذلك استهدف تجمعًا لقوات العدو في ‏موقع المالكية بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعًا لقوات العدو في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏



وأشار حزب الله إلى أنه استهدف مربض بيت هلل بصلية ‏صاروخية، كما استهدف تحركا لقوات العدو ‏الإسرائيلي في جبل كحيل ببلدة مارون الراس بصلية صاروخية.‏



وكذلك أعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات العدو ‏الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.‏



وبحسب بيان صادر عن حزب الله، فإن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

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