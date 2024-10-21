حزب الله ينفذ هجمات صاروخية ضد الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله عن عدد
من العمليات التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد.
وفي التفاصيل، أعلن
الحزب أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، كما استهدف مربض مدفعية العدو
الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية، وكذلك قصف مستعمرة كريات شمونة بِصلية
صاروخية.
كما أعلن الحزب أنه استهدف
قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية، وكذلك استهدف تجمعًا لقوات العدو في موقع المالكية
بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعًا لقوات العدو في الحارة الشرقية لبلدة مركبا
بصلية صاروخية.
وأشار حزب الله إلى
أنه استهدف مربض بيت هلل بصلية صاروخية، كما استهدف تحركا لقوات العدو
الإسرائيلي في جبل كحيل ببلدة مارون الراس بصلية صاروخية.
وكذلك أعلن الحزب أنه
استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
وبحسب بيان صادر عن حزب
الله، فإن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً
لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
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