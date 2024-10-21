مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أن قوات الاحتلال، أغلقت الموقع الأثري والمحال التجارية أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعت الدخول إليهم، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف الاستيلاء على المنطقة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.



وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وأريحا، والقدس، وسلفيت وبيت لحم، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني وتخريب وتدمير منازل المواطنين.



وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 11 ألفا و330 مواطنا من الضّفة بما فيها القدس.



وأوضح أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، منهم النساء والأطفال، والطواقم الطبيّة، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، فيما لم تتمكن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة من حصر حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.



يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

