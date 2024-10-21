مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن قوات الاحتلال، أغلقت الموقع الأثري والمحال التجارية أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعت الدخول إليهم، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف الاستيلاء على المنطقة.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وأريحا، والقدس، وسلفيت وبيت لحم، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني وتخريب وتدمير منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 11 ألفا و330 مواطنا من الضّفة بما فيها القدس.
وأوضح أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، منهم النساء والأطفال، والطواقم الطبيّة، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، فيما لم تتمكن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة من حصر حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.
يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
MENAFN21102024000072011014ID1108801325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.