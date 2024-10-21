ترمب يقلي البطاطس ويقدمها للزبائن في ماكدونالدز- (فيديو وصور)

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفق ((وكالة الصحافة الفرنسية))، فقد كان هدف هذه المحطة الانتخابية لترمب السخرية من منافِسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي غالباً ما تُردد أنها عملت، خلال فترة شبابها، في ماكدونالدز.





إلا أن يتهمها بالكذب، زاعماً أن هاريس لم تعمل قط في ماكدونالدز، خلال فترة دراستها، وهي تجربة تحدثت عنها، مرات عدة، خلال حملتها.



وساعد موظف في المطعم، المرشح الجمهوري، البالغ 78 عاماً، على وضع البطاطس في مقلاة، ثم في عُلب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.









واندهش ترمب، المعروف عنه أنه يعاني رهاب الجراثيم، من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية قائلاً: ((إنها نظيفة، إنها لطيفة حقاً، ليس عليك لمس البطاطس أبداً)).



وقال، وهو يُنهي محطته الانتخابية التي يُفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة: ((لن أنسى هذه التجربة أبداً))، مضيفاً: ((الأمر يتطلب خبرة)).



وأردف: ((لا أمانع في القيام بهذه الوظيفة)).



وبعد تقديم البطاطس للزبائن، انحنى ترمب من نافذة خدمة السيارات، وهو لا يزال يرتدي المئزر؛ للإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام، حيث قال الرئيس السابق، الذي طالما شكّك في نتائج انتخابات 2020، إنه سيحترم نتائج تصويت الشهر المقبل، ((إذا كانت انتخابات نزيهة))، وفق ما نقلته وكالة أنباء ((أسوشيتد برس)).









وعندما أخبره المراسلون أن يوم الأحد يصادف عيد ميلاد هاريس، التي تبلغ ستين عاماً، تمنى ترمب لها ((عيد ميلاد سعيداً))، مضيفاً: ((أعتقد أنني سأُحضر لها بعض الزهور)).



ولم يُجب ترمب بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان قد يدعم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد رؤية موظفي ماكدونالدز في العمل، لكنه قال: ((هؤلاء الناس يعملون بجد، إنهم عظماء)). وأضاف: ((لقد رأيت للتو شيئاً جميلاً)).









وعلّق المتحدث باسم هاريس، جوزيف كوستيلو، على هذه الواقعة، بقوله: ((إن زيارة الرئيس السابق لماكدونالدز أظهرت بالضبط ما سنراه في ولاية ترمب الثانية:

استغلال العمال لتحقيق مكاسبه الشخصية)).



وأضاف، في بيان: ((ترمب لا يفهم كيف يكون العمل من أجل لقمة العيش، وخطته الكاملة لولايته الثانية هي منح نفسه وأصدقائه الأثرياء والشركات العملاقة تخفيضاً ضريبياً هائلاً آخر)).-(وكالات)