سناتور من السكان الأصليين تهاجم الملك تشارلز الثالث في أستراليا: أعِد لنا أرضنا! (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت ثورب في كلمات لاذعة رددتها لنحو دقيقة بعد خطاب خلال حفل استقبال أقيم في مقر بكانبيرا: ((أعِد لنا أرضنا! أعطنا ما سرقته منا!)).



أضافت: ((هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكاً عليّ))، منتقدة ما وصفتها بأنها ((إبادة جماعية)) للسكان الأصليين على يد المستعمرين الأوروبيين، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لنحو 100 عام قتل خلالها الآلاف من السكان الأصليين ونزحت مجتمعات بأكملها. وباتت البلاد مستقلة في عام 1901، دون أن تتحول إلى جمهورية. ولا يزال ملك بريطانيا يرأس الدولة في أستراليا.



والاستقبال الذي أقيم لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البرلمان، هو محطة في جولة لتسعة أيام في أستراليا وساموا، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.



وتعرف عن ثورب خطاباتها النارية ومواقفها المناهضة للملكية.



ولدى أدائها اليمين الدستورية في عام 2022، وجّهت ثورب انتقاداً صارخاً إلى إليزابيث الثانية، والدة تشارلز الراحلة التي كانت ملكة المملكة المتحدة في حينه.

وأقسمت ثورب يومها على أن تخدم بإخلاص ((جلالة المستعمِرة الملكة إليزابيث الثانية)).



واضطرت رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز في حينه للتوجه إلى ثورب قائلة: ((سناتور ثورب، سناتور ثورب، عليك أن تدلي بالقسم كما كتب على الورقة)).



وفي عام 1991، صوّت الأستراليون بفارق ضئيل لصالح عدم إزالة الملكة من رئاسة الدولة، وذلك في ظل خلافات بشأن ما إذا كان اختيار بديلها سيعود إلى البرلمان أو الاقتراع المباشر.



وفي 2023، صوّت الأستراليون بغالبية كبيرة ضدّ إجراءات للاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور وتأسيس مجلس استشاري من السكان الأصليين.-(وكالات)