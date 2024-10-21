انشقاق الدعم السريع يعقّد حرب السودان

MENAFN - Alghad Newspaper)وانضم اللواء أبو عاقلة كيكل إلى الجيش، وانتشرت مقاطع مصورة له وسط أشخاص بالزي العسكري من قوات الجيش.



وقال عددٌ من سكان ولاية الجزيرة، التي تخضع لسيطرة كيكل، إن انشقاقه يهدد بإطالة أمد الحرب، مشيرين إلى أنها أصبحت تتخذ شكل الحروب المناطقية، في إشارة إلى أن كيكل ينتمي إلى ولاية الجزيرة، بينما يأتي معظم مقاتلي ((الدعم السريع)) من ولايات غرب السودان.



في غضون ذلك، أُثير جدل حول أنباء زعمت بأن رئيس ((حركة العدل والمساواة)) جبريل إبراهيم، ورئيس حركة ((تحرير السودان)) مني أركو مناوي، طالبا بمشاركة في الحكم بنسبة 50 في المائة، مقابل مساندتهما للجيش في الحرب، وهو ما نفته الحركتان.-(وكالات)