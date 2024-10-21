إسرائيل على بعد خطوة من ضربة في إيران

ولم يتضح بعد إذا ما تمّ تخويل وغالانت صلاحية تحديد موعد الضربة في إيران.



قبل ذلك، كانت الإذاعة العبرية قد نقلت، أمس، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل ستضرب قريبًا جدًا في إيران، وهي تعي أنها لن تحتملها وسترد، ولذا فقد اتخذت تدابير دفاعية خاصة.



وتدلل مواقف القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، خاصة نتنياهو، على أنها تواصل مساعيها لتوجيه ضربة قوية في إيران واستدراج الولايات المتحدة إلى“ارتطام عظيم” معها بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم.



منذ صعوده لسدة الحكم، وضع نتنياهو إيران على رأس أولوياته، كما تجلى في تصريحاته المتتالية، وذلك لاعتبارات إستراتيجية ترى في طهران العدو الأخطر، ولحسابات سياسية؛ فقد استخدمها نتنياهو فزاعة لطرح إسرائيل كضحية معتدى عليها في العالم، ولصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، ودفع الإسرائيليين للاصطفاف خلفه بصفته“القائد القوي الوحيد” القادر على مواجهة“هذا الغول الفارسي”،“تشرتشل الإسرائيلي”.



بين طهران ودمشق



ضمن هذه المساعي، بادر نتنياهو للمصادقة على اغتيال قائد“حماس” إسماعيل هنية وهو في أحضان إيران، داخل طهران، وقبل ذلك صادقَ على اغتيال جنرال إيران داخل سفارتها في دمشق. وهو يعي أن هذه ضربة لإيران ولهيبتها وكرامتها القومية، وذلك في إطار مساعٍ حثيثة وخبيثة لجرّ أمريكا. وقتها أعرب حتى مراقبون إسرائيليون عن شكوكهم حول جدوى وقيمة هذين الاغتيالين أمام مفعولهما الخطير في تصعيد التوتر ودخول محور المواجهة المباشرة الخطيرة مع إيران، فيما تشتعل الحرب في جبهات أخرى.



حتى بدا وكأن نتنياهو معنيٌّ هو الآخر بـ“وحدة الساحات”. ولذا وظّف طاقات ومساحة كبيرة من خطابه أمام الكونغرس، قبل شهور، لإقناع الرأي العام الغربي، خاصة الأمريكي، بضرورة ضرب“رأس الأخطبوط” الذي يهدّد الغرب، وأن إسرائيل تقوم بمواجهته نيابة عنه، فقد ذكرها في كلمته هذه 27 مرة.



تموز ودير الزور



والآن، أكثر من أي وقت مضى، عشية الانتخابات الأمريكية التي تمكّنه من مواصلة ابتزاز الأمريكيين، يجد نتنياهو نفسه أمام لحظة تاريخية لتوجيه ضربة شديدة لإيران ربما تشمل منشآت نووية فيها، وسط رهان على دفع واشنطن مضطرة للانضمام للهجوم كي لا تبدو الإدارة الأمريكية كمن تترك حليفتها لوحدها، وبالتالي صب الماء على طاحونة ترامب وزيادة حظوظه الانتخابية.



يتجه نتنياهو الآن، بدوافع إستراتيجية عسكرية، لتوجيه ضربة شديدة لإيران، ربما تشمل منشآتها النووية، خاصة أنه يذكر، ومعه الإسرائيليون، أن رئيس حكومة الاحتلال الراحل مناحم بيغن (زعيم حزب“الليكود”) قد ضرب مفاعل تموز في بغداد عام 1981 رغم المعارضة الأمريكية، كما يذكرون قيام سابقه في المنصب، وخصمه السياسي اللدود إيهود أولمرت بضرب مفاعل نووي سوري في دير الزور، عام 2007.



فهل الآن، بعدما باتت المواجهة مع إيران مكشوفة، سيمتنع نتنياهو عن القيام بما لا يقلّ عمّا فعله بيغن وأولمرت وهو المصاب بجنون العظمة ومسكون بهاجس التاريخ؟ علاوة على ذلك، يتطلع نتنياهو لاصطياد عصفور آخر بتوجيه ضربة لإيران، فهي تدخل إسرائيل بدائرة“بينغ بونغ” مع إيران، ما يجعل الحرب على جبهاتها المختلفة مفتوحة، طمعًا بالابتعاد عن يوم الحساب الداخلي الذي ينتظره.



نتنياهو، السياسي المجرب، منذ اعتلاء سدة الحكم عام 1996، يستفيد من ضعف الضغوط الخارجية والداخلية. فالإسرائيليون لا يخرجون بكميات كبيرة للشوارع لوقف الحرب المكلفة لأنها ما زالت مستمرة، ومعظمهم يشارك أبناؤهم فيها. ولكن عندما تنتهي الحرب، من المؤكد أن يخرج مئات الآلاف منهم مطالبين بلجنة تحقيق رسمية، وربما بانتخابات مبكرة، لإدراكهم أن ضربة“طوفان الأقصى” أكبر من أن يسامحوا عليها، بعدما ألحقت ضررًا فادحًا بهم وبدولتهم وحفرت في وعيهم.

في التزامن، يتنبّه نتنياهو إلى أن الاستطلاعات لا تبتسم له، رغم المكاسب التكتيكية المتتالية في لبنان وغزة، ما يعني سقوطه من الحكم ومن التاريخ، وهذا هو الكابوس الأكبر بالنسبة له. ولذا، فإنه يخشى وقف الحرب والذهاب لانتخابات عامة، ويمعن في إشعال الحرائق رغم أن مصلحة إسرائيل تقتضي وقف النزيف، وفق ما يراه مراقبون إسرائيليون أيضًا.



مسيّرة قيساريا



ويواصل نتنياهو هذه المساعي، فيوظف الآن مسيّرة“حزب الله” التي هاجمت بيته الخاص في مدينة قيساريا الساحلية. سارع للقول إن وكلاء إيران الذين حاولوا اغتياله وعقيلته (السبت) ارتكبوا خطأً فادحًا، مهددًا من جديد بالقول إن ذلك لن يردعه، ولن يردع إسرائيل عن الاستمرار في الحرب ضد أعدائها.



وتوجه نتنياهو إلى الإيرانيين وشركائهم، محذّراً من أن كل من يمسّ سكان إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا. ومضى في التهديد والوعيد:“إننا مستمرون في تصفية المخرّبين، وأكرر التزامي بإعادة المخطوفين من قطاع غزة وسكان شمال البلد إلى منازلهم، كما أكرر تعهدي بتحقيق أهداف الحرب المنشودة وتغيير الواقع الأمني في المنطقة”.



على خلفية محاولات نتنياهو وعدد كبير من وزرائه، الذين انضموا لحملة اتهام إيران وتحميلها المسؤولية عن عملية المسيرة في قيساريا، بغية شيطنتها وحصد المزيد من الشرعية الدولية لمهاجمتها، سارعت طهران للنأي بنفسها عن العملية.



ويستفيد نتنياهو، اليوم، من ضعف المعارضة برئاسة يائير لبيد، وانقيادها خلف شعارات الحرب، وتأييدها لضرب إيران، رغم دعوة بعض الجنرالات في الاحتياط للتريث، وإعادة النظر بضرب إيران، والذهاب لوقف الحرب ولتسوية في الجبهات المختلفة، تحاشيًا لاستمرار النزيف والتورط بمغامرة لا أحد يعرف كيف تنتهي.



الرهان على النار



وانضم اليوم عددٌ من المراقبين في إسرائيل للتحذير مما وصفوه بـ“المغامرة الخطيرة”، منهم المحلل السياسي في القناة 13 العبرية رافيف دروكر، الذي يقول إن نتنياهو الآن يندفع نحو إيران وتبادل لكمات معها لاعتبارات تتعلق به لا بإسرائيل، مشددًا على أنها مغامرة كبيرة وخطيرة.



ويضيف، في مقال تنشره“هآرتس”، اليوم، تحت عنوان“طريق مسدود”:“في السطر الأخير، يمكن طرح عدة سيناريوهات لمستقبل الحرب، وقسم منها مبارك يؤدي لتآكل قدرات أعدائنا العسكرية، لكن سيناريو واحداً من الصعب رؤيته: وقف الحرب.

نتنياهو غير مستعد لسماع ذلك، ولذا صفقة التبادل مع“حماس” عالقة. جهات مطلعة على المفاوضات تقول إن حالة المداولات لم تتغير بعد مقتل السنوار.

الشيء الوحيد الذي حدث هو أن نتنياهو عزز زعمه المضرّ، وبموجبه هناك مبرر لمواصلة الحرب... فها نحن قد قتلنا للتوّ السنوار، والآن ربما نقتل أخاه محمد”.



في هذا السياق، يوجّه المؤرخ الإسرائيلي المختص بحرب 1973 انتقادات واسعة للمعارضة أيضًا، وليس فقط لائتلاف نتنياهو، بسبب تغييب الحلول السياسية ورهان إسرائيل على القوة العسكرية فقط.



دلالة تهريب المستندات

ويرى المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هارئيل، أن تهريب مستندات البنتاغون الخاصة بالضربة الإسرائيلية القوية في إيران يدل على مخاوف أمريكا منها. كما يرى أنه من الصعب التصديق أن التسريب جاء بقرار مؤسساتي أمريكي، لكنه يدل على القلق في واشنطن من توسيع نطاق التصعيد عشية الانتخابات.



بحسب هارئيل،“يستدل من المستندات المذكورة أيضًا أن واشنطن تقدر أن إسرائيل تعدّ لضربة قوية في إيران، وأن مسيّرة قيساريا تطرح احتمال استهداف رموز سلطة إيرانية”.



هذا التصعيد مع إيران يرافقه تصعيد في لبنان، فقبيل الهجمات المدمرة على بنوك“القرض الحسن”، هدد غالانت بالانتقال من هزيمة“حزب الله” إلى تدميره.



في التزامن، يصل المبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى بيروت ليجدد المفاوضات تحت النار، وهي تبدو كمساعيه السابقة فاشلة، فهذه المرة أيضًا يحمل شروطًا تعجيزية نقلها نتنياهو لواشنطن.-(وكالات)