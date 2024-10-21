نجوم هوليوود يدعمون هاريس.. من يقودهم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد حملة المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حشدًا من نجوم هوليوود في الولايات الحاسمة قبل انتخابات 5 نوفمبر. من بين هؤلاء النجوم الممثلة جينيفر غارنر التي ألقت خطابًا أمام مجموعة "الأمهات من أجل هاريس" في توكسون، أريزونا، محذرة من أن المزيد من نجوم هوليوود سيزورون الولاية في الأيام المقبلة لدعم هاريس.
غارنر قالت بابتسامة: "جيسيكا ألبا وكيري واشنطن - زميلاتي وصديقاتي - سيكونون هنا غدًا. نحن جميعًا سنقوم بجولات كبيرة لإيصال رسالتنا". كما اعترفت غارنر بأن الحملات الدعائية المكثفة من إعلانات التلفزيون والرسائل النصية قد تكون مرهقة، لكنها أكدت على أهمية هذه الانتخابات.
وتعتبر هذه الأنشطة جزءا من الجهود المكثفة لحشد الناخبين في الولايات الحاسمة مثل أريزونا، بنسلفانيا، ونيفادا، حيث ستحسم نتيجة السباق الرئاسي بين هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. غارنر ليست الوحيدة في هذا الحشد؛ الممثلة جوليا روبرتس والممثلة جين فوندا هما أيضًا جزء من هذا الفريق.
جوليا روبرتس زارت موطنها جورجيا، وشاركت في حدث انتخابي إلى جانب النائبة السابقة ستايسي أبرامز. أما جين فوندا، فقد قامت بطرق الأبواب في ميشيغان لدعم هاريس والمرشحين الداعمين لقضايا التغير المناخي.
في المقابل، لا يقتصر دعم المشاهير على هاريس فقط، إذ يشارك بعض نجوم هوليوود في دعم حملة ترامب، منهم الممثل دينيس كويد، الذي جسد شخصية الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان في أحد الأفلام، وتحدث في تجمع انتخابي لدونالد ترامب في كاليفورنيا، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان "لاختيار جانب".
كما أن الدعم الذي يقدمه المشاهير يمكن أن يعزز رسائل الحملات، ولكنه قد يحمل نتائج مختلطة على إقبال الناخبين. دراسات سابقة أظهرت أن تأثير تأييد المشاهير يختلف حسب الشخصية والظروف. على سبيل المثال، تأثير أوبرا وينفري في دعم باراك أوباما عام 2007 كان كبيرًا، حيث يعتقد أنها ساعدت في حشد مليون صوت لصالحه.
أما تايلور سويفت، التي شجعت على التسجيل في الانتخابات في 2023، فقد أثارت تأييدها لهاريس عبر منشور على إنستغرام ملايين التفاعلات. ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان هذا الدعم سيؤدي إلى زيادة في نسبة إقبال الناخبين.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن تأييد المشاهير قد يكون له تأثير ضئيل أو معدوم على نسبة الإقبال على التصويت، ومع ذلك، قد تكون الأصوات الحاسمة في الانتخابات المقبلة محددة بفارق بسيط، وقد يكون لوجود المشاهير في الحملة تأثير على تشجيع بعض الناخبين غير المتوقعين.
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