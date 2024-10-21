نجوم هوليوود يدعمون هاريس.. من يقودهم؟



غارنر قالت بابتسامة: "جيسيكا ألبا وكيري واشنطن - زميلاتي وصديقاتي - سيكونون هنا غدًا. نحن جميعًا سنقوم بجولات كبيرة لإيصال رسالتنا". كما اعترفت غارنر بأن الحملات الدعائية المكثفة من إعلانات التلفزيون والرسائل النصية قد تكون مرهقة، لكنها أكدت على أهمية هذه الانتخابات.



وتعتبر هذه الأنشطة جزءا من الجهود المكثفة لحشد الناخبين في الولايات الحاسمة مثل أريزونا، بنسلفانيا، ونيفادا، حيث ستحسم نتيجة السباق الرئاسي بين هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. غارنر ليست الوحيدة في هذا الحشد؛ الممثلة جوليا روبرتس والممثلة جين فوندا هما أيضًا جزء من هذا الفريق.



جوليا روبرتس زارت موطنها جورجيا، وشاركت في حدث انتخابي إلى جانب النائبة السابقة ستايسي أبرامز. أما جين فوندا، فقد قامت بطرق الأبواب في ميشيغان لدعم هاريس والمرشحين الداعمين لقضايا التغير المناخي.



في المقابل، لا يقتصر دعم المشاهير على هاريس فقط، إذ يشارك بعض نجوم هوليوود في دعم حملة ترامب، منهم الممثل دينيس كويد، الذي جسد شخصية الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان في أحد الأفلام، وتحدث في تجمع انتخابي لدونالد ترامب في كاليفورنيا، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان "لاختيار جانب".



كما أن الدعم الذي يقدمه المشاهير يمكن أن يعزز رسائل الحملات، ولكنه قد يحمل نتائج مختلطة على إقبال الناخبين. دراسات سابقة أظهرت أن تأثير تأييد المشاهير يختلف حسب الشخصية والظروف. على سبيل المثال، تأثير أوبرا وينفري في دعم باراك أوباما عام 2007 كان كبيرًا، حيث يعتقد أنها ساعدت في حشد مليون صوت لصالحه.



أما تايلور سويفت، التي شجعت على التسجيل في الانتخابات في 2023، فقد أثارت تأييدها لهاريس عبر منشور على إنستغرام ملايين التفاعلات. ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان هذا الدعم سيؤدي إلى زيادة في نسبة إقبال الناخبين.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تأييد المشاهير قد يكون له تأثير ضئيل أو معدوم على نسبة الإقبال على التصويت، ومع ذلك، قد تكون الأصوات الحاسمة في الانتخابات المقبلة محددة بفارق بسيط، وقد يكون لوجود المشاهير في الحملة تأثير على تشجيع بعض الناخبين غير المتوقعين.