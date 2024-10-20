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الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.. عرفته البحرين سفيرا أمينا مخلصا لوطنه

10/20/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فقدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬رجالاتها‭ ‬الأوفياء‭ ‬المخلصين‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬فقد‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بعد‭ ‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والبذل‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورقيها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الإدارية‭ ‬والرياضية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬أوكلت‭ ‬إليه،‭ ‬وأداها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدارة‭.‬

شغل‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منصب‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ (‬2011‭ -‬2022‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬جهوده‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتواصلة،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والثقافي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مستندًا‭ ‬إلى‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬المشتركة‭ ‬وأواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬جهوده،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وزير‭ ‬الخارجية‭: ‬تحلى‭ ‬

رحمه‭ ‬الله‭ ‬بمكارم‭ ‬الأخلاق

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والعائلة‭ ‬الكريمة‭ ‬وأسرة‭ ‬وأبناء‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولي‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬برحمته‭ ‬الواسعة‭ ‬ويدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه،‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جليل‭ ‬الأعمال‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭
‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬جمعتني‭ ‬معه،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عندما‭ ‬كان،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬محافظًا‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وكنت‭ ‬آنذاك‭ ‬رئيسًا‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجمعتنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011م‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتوليت‭ ‬أنا‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وكانت‭ ‬لنا‭ ‬لقاءات‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬مجلسه‭ ‬العامر‭ ‬بمقر‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وفي‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭. ‬وجمعتنا‭ ‬أيضًا‭ ‬عندما‭ ‬توليت‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بينما‭ ‬كان،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬سفيرًا‭ ‬للمملكة‭ ‬لدى‭ ‬الرياض‭ ‬ولدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬وجمهورية‭ ‬جيبوتي،‭ ‬ومندوب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2022م‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬السنوات‭ ‬عرفت‭ ‬في‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مكارم‭ ‬أخلاقه‭ ‬العالية‭ ‬وطيب‭ ‬المعشر‭ ‬وكفاءته‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تقلدها،‭ ‬ولمست‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬حرصه‭ ‬الكبير‭ ‬واهتمامه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬بلاده‭ ‬وقيادته‭ ‬بكل‭ ‬وفاء‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وقد‭ ‬كان،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬خير‭ ‬سفير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بدبلوماسيته‭ ‬الرصينة‭ ‬الفاعلة،‭ ‬وتواصله‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬وزملائه‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وكان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مهتمًا‭ ‬كثيرًا‭ ‬بتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وكان‭ ‬له،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتوجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالدعاء‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬برحمته‭ ‬الواسعة‭ ‬ومغفرته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬العائلة‭ ‬الكريمة‭ ‬وأسرته‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭: ‬

كان‭ ‬مثالًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التفاني

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭: ‬إنه‭ ‬بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬فقد‭ ‬تلقيت‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬سابقًا،‭ ‬وسفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى،‭ ‬والذي‭ ‬جاور‭ ‬ربه،‭ ‬بعد‭ ‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬تقلد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الإدارية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والرياضية،‭ ‬وكان‭ ‬نموذجًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬وقدوة‭ ‬في‭ ‬النجاح،‭ ‬وكرس‭ ‬حياته‭ ‬لخدمة‭ ‬دينه‭ ‬ومليكه‭ ‬ووطنه‭.‬

واستذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدير،‭ ‬جهود‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬البحرينية‭ ‬ ‭ ‬السعودية،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬سفيرًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬وحتى‭ ‬2022،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البنيان‭ ‬الشامخ‭ ‬والمتين‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بفضل‭ ‬جهده‭ ‬الدؤوب‭ ‬ودوره‭ ‬الكبير،‭ ‬فكان‭ ‬مثالًا‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬التفاني‭ ‬والأداء‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الرصين‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬رجلًا‭ ‬فاضلًا‭ ‬وكريمًا،‭ ‬دمث‭ ‬الخلق‭ ‬وطيب‭ ‬المعشر‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬إنه‭ ‬وإذ‭ ‬يشاطر‭ ‬الجميع‭ ‬مشاعرهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الفادح،‭ ‬فإنه‭ ‬يبتهل‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬الجنان،‭ ‬وأن‭ ‬يلهمنا‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الأليمة،‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وأسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬الغالي،‭ ‬وعموم‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة،‭ ‬بأحر‭ ‬التعازي‭ ‬وأصدق‭ ‬المواساة،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه‭.‬

السفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العيد‭: ‬كان‭ ‬حريصًا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬العيد‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬الحارة‭ ‬للعائلة‭ ‬الكريمة‭ ‬وأسرة‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭. ‬وقال‭ ‬إنني‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬المرحوم‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حوالي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وكان‭ ‬خلالها‭ ‬مسؤولًا‭ ‬وأخًا‭ ‬وقريبًا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬السفارة‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬التواضع‭ ‬وكان‭ ‬لديه‭ ‬حرص‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬والقيام‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬ويسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وأينما‭ ‬يوجد،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬حضور‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ولا‭ ‬نسمع‭ ‬إلا‭ ‬الثناء‭ ‬عليه‭. ‬ومن‭ ‬مآثره‭ ‬أنه‭ ‬يتحلى‭ ‬بجانب‭ ‬إنساني‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬الجميع‭ ‬فشمل‭ ‬بدعمه‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬كان‭ ‬شديد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للمرضى‭.‬

ونسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يرحمه‭ ‬رحمة‭ ‬واسعة‭ ‬ويغفر‭ ‬له‭ ‬ويدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يجعل‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬حسناته‭. ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬

السفير‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬المسلماني‭: ‬

كان‭ ‬نبراسا‭ ‬للإنسانية

وقال‭ ‬السفير‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬المسلماني،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬إنه‭ ‬بكل‭ ‬حزن‭ ‬وأسى،‭ ‬نودّع‭ ‬اليوم‭ ‬علمًا‭ ‬من‭ ‬أعلام‭ ‬الوطن،‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬دنيانا‭ ‬تاركًا‭ ‬وراءه‭ ‬أثرًا‭ ‬خالدًا‭ ‬في‭ ‬قلوبنا،‭ ‬وإرثًا‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭. ‬لقد‭ ‬كان،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬متمكنا،‭ ‬يحمل‭ ‬بين‭ ‬جنبيه‭ ‬حكمة‭ ‬العارف‭ ‬وبصيرة‭ ‬القائد،‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬للتردد‭ ‬بابًا‭ ‬في‭ ‬العطاء،‭ ‬ولا‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬حاجزًا‭ ‬أو‭ ‬حدودًا‭.‬

عرفته‭ ‬البحرين‭ ‬سفيرا‭ ‬أمينا،‭ ‬مخلصا‭ ‬لوطنه،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لسانها‭ ‬الناطق‭ ‬بالحكمة‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وصوتها‭ ‬الرصين‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وممثلها‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬واليمن‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬الشرف‭ ‬أن‭ ‬أرافقه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬حين‭ ‬كنت‭ ‬قنصلًا‭ ‬عامًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جدة‭. ‬رأيت‭ ‬فيه‭ ‬الروح‭ ‬النقية،‭ ‬واليد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تكلّ‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬العون،‭ ‬كان‭ ‬نبراسًا‭ ‬ومدرسة‭ ‬في‭ ‬فنّ‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬لا‭ ‬يعجزه‭ ‬نسج‭ ‬خيوط‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬للعقبات‭ ‬سبيلًا‭.‬

كان‭ ‬المرحوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أخًا‭ ‬وصديقًا،‭ ‬ورجلًا‭ ‬لا‭ ‬يتوانى‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬النصح‭ ‬والدعم‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فقط‭ ‬قائدًا‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬بل‭ ‬رمزًا‭ ‬للإنسانية،‭ ‬يبذل‭ ‬دون‭ ‬كلل،‭ ‬ويخوض‭ ‬معترك‭ ‬الحياة‭ ‬بابتسامة‭ ‬صافية‭ ‬وقلب‭ ‬مطمئن‭. ‬كم‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬ومعتمري‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يتابع‭ ‬شؤونهم‭ ‬بنفسه،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتسهيل‭ ‬أمورهم،‭ ‬وكأنما‭ ‬جعل‭ ‬ذلك‭ ‬واجبًا‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬لا‭ ‬يهدأ‭ ‬له‭ ‬بال‭ ‬حتى‭ ‬يطمئن‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬وراحتهم‭.‬

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