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وجوه جديدة لرئاسة لجنتي الخدمات والمرأة بالشورى

10/20/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


شهدت‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وفقًا‭ ‬للاقتراح‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس،‭ ‬برئاسة‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬صادق‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬طارق‭ ‬الصفار،‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة،‭ ‬عادل‭ ‬العسومي،‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الحداد،‭ ‬علي‭ ‬الشهابي،‭ ‬علي‭ ‬العرادي،‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الرميحي،‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭.‬

وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أدوار‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأربع

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة،‭ ‬المقدم‭ ‬اقتراح‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬رغبات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وحافظ‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬لجانه‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬طلبات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬المحاولة‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬تلبية‭ ‬رغبات‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬فقد‭ ‬حافظ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬وخالد‭ ‬المسقطي‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬ورضا‭ ‬منفردي‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬الخزاعي‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬لجان‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬خلفاً‭ ‬للدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬لينا‭ ‬قاسم‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬خلفاً‭ ‬للدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورضا‭ ‬فرج‭ ‬وجمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬وطلال‭ ‬المناعي‭ ‬وإجلال‭ ‬بوبشيت‭ ‬وهشام‭ ‬القصاب‭ ‬وعلي‭ ‬الشهابي‭ ‬نواباً‭ ‬لرؤساء‭ ‬لجان‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬الخدمات،‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المرشحين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وهم‭ ‬جمال‭ ‬فخرو،‭ ‬ورضا‭ ‬منفردي،‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬الحداد،‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬الخزاعي‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬أكد‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬ضمن‭ ‬الآفاق‭ ‬المفتوحة‭ ‬والرحبة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬جهود‭ ‬السلطات‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ورفد‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والمثابرة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يؤمن‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬ونهضتها‭ ‬الحضارية،‭ ‬تلبيةً‭ ‬لتطلعات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتعميق‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والممارسات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأعرب‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بكلمات‭ ‬الثقة‭ ‬والتقدير‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬معاهدًا‭ ‬جلالته‭ ‬باستمرار‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سن‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمجسّدة‭ ‬لقيم‭ ‬الوحدة‭ ‬والعدالة،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بإنجازاتها‭ ‬المضيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

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