ولي عهد الكويت يشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البحرين والكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، في قصر السيف أمس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق، بحضور عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقد رحب سمو ولي عهد دولة الكويت بوزير الخارجية، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطويرها على المستويات كافة.
وكلف سمو الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وتمنياتهما لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام النماء والازدهار، مشيدًا بالجهود المشتركة لتعزيز علاقات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المُتبادلة.
حضر اللقاء سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ود. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة، وصلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، وبدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية في وزارة المواصلات والاتصالات، والوفد المرافق للوزير.
كلمات دالة
MENAFN20102024000055011008ID1108800032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.