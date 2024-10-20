ولي عهد الكويت يشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البحرين والكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

وكلف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المُتبادلة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ود‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬وصلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.‬

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