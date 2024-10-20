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الفلسطينيون يعانون لقطاف الزيتون بين العدوان على غزة والاعتداءات بالضفة

10/20/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


الزوايدة‭ (‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يختلف‭ ‬موسم‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عما‭ ‬سبقه،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التبعات‭ ‬المدمّرة‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬يخشى‭ ‬مزارعون‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬قطاف‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬أراضيهم‭ ‬خشية‭ ‬التعرض‭ ‬لاعتداءات‭ ‬مستوطنين‭. ‬

ويقول‭ ‬رامي‭ ‬أبو‭ ‬أسعد‭ ‬المالك‭ ‬حقلا‭ ‬للزيتون‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نفرح‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬موسم‭ ‬الزيتون‭ ‬ولكننا‭ ‬خائفون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لأنها‭ ‬حالة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

يعدّ‭ ‬الزيتون‭ ‬وأشجاره‭ ‬ركنا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وشكّل‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬رموز‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

هذا‭ ‬العام،‭ ‬بات‭ ‬موسم‭ ‬القطاف‭ ‬تجربة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يضطر‭ ‬المزارعون‭ ‬والعمال‭ ‬إلى‭ ‬التنبه‭ ‬لتحليق‭ ‬المسيّرات‭ ‬والطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬صواريخها‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منهم‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭. ‬

وتسببت‭ ‬العدوان‭ ‬بدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬68‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أراضيه‭ ‬الزراعية‭ ‬تضررت،‭ ‬بينما‭ ‬يعجز‭ ‬المزارعون‭ ‬عن‭ ‬ري‭ ‬المحاصيل‭ ‬أو‭ ‬الاعتناء‭ ‬بها‭. ‬

ويتوقع‭ ‬المهندس‭ ‬الزراعي‭ ‬جمال‭ ‬أبو‭ ‬شاويش‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المحصول‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

ويوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كمية‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬37‭ ‬ألفا‭ ‬و40‭ ‬ألف‭ ‬طن‭. ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬ربما‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬ألفا‭.. ‬حتى‭ ‬جودة‭ ‬الزيتون‭ ‬أو‭ ‬الزيت‭ ‬لا‭ ‬تقارن‭ ‬بجودته‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‮»‬‭. ‬

توازيا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التراجع،‭ ‬يرجَح‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬أسعار‭ ‬الزيتون‭ ‬والزيت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شح‭ ‬الوقود‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬معاصر‭ ‬القطاع‭. ‬

والوضع‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬حالا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وإن‭ ‬تفاوتت‭ ‬الأسباب‭. ‬

ويقول‭ ‬المزارع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يقطف‭ ‬الزيتون‭ ‬من‭ ‬أراضيه‭ ‬المحاذية‭ ‬لمستوطنة‭ ‬بيت‭ ‬إيل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التعرّض‭ ‬لاعتداءات‭ ‬المستوطنين‭. ‬

ويضيف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أفكّر‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬التوجّه‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الأراضي‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المستوطنة،‭ ‬لأن‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬اختار‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬أرضه‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جفنا‭ ‬شمال‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬ويوضح‭ ‬بينما‭ ‬يقطف‭ ‬بعض‭ ‬أشجار‭ ‬الزيتون‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬ماجدة‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستوطنة‭ ‬حوالي‭ ‬42‭ ‬دونما‭ ‬مشجّرة‭ ‬بالزيتون،‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‮»‬‭. ‬

اعتاد‭ ‬خالد‭ ‬عبدلله‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المالكين‭ ‬لأراضٍ‭ ‬مزروعة‭ ‬بالزيتون‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المستوطنات،‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصاريح‭ ‬خاصة‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬قطف‭ ‬زيتونهم‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬خوفي‭ ‬الآن‭ ‬ازداد‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسات‭ ‬حقوقية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمايتنا‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‮»‬‭. ‬

في‭ ‬قرية‭ ‬مادما‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ (‬2500‭ ‬نسمة‭)‬،‭ ‬مُنع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأراضي‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬لقطف‭ ‬الزيتون‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وتكرّر‭ ‬الأمر‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وعمد‭ ‬مستوطنون‭ ‬الى‭ ‬إعطاب‭ ‬مركباتهم‭. ‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قرية‭ ‬مادما‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زيادة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬طُرد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأراضي‭ ‬من‭ ‬أراضيهم‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مستوطني‭ ‬يتسهار‭. ‬وكلّ‭ ‬يوم،‭ ‬هناك‭ ‬مواجهات‮»‬‭. ‬

ويقع‭ ‬حوالي‭ ‬1500‭ ‬دونم‭ ‬مزروعة‭ ‬بالزيتون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القرية‭. ‬

ويضيف‭ ‬زيادة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬تمييز‭ ‬من‭ ‬يمنعنا‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬مستوطنين‭ ‬أو‭ ‬جنودا،‭ ‬لأنهم‭ ‬مرة‭ ‬يكونون‭ ‬بزيّ‭ ‬مدني‭ ‬ومسلحين،‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬بزيّ‭ ‬عسكري‮»‬‭. ‬

ويتابع‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نتعرّض‭ ‬لاعتداءات‭ ‬من‭ ‬المستوطنين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬ومخاوفنا‭ ‬صارت‭ ‬أضعافا‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الزيتون‭ ‬و«سرقته‮»‬‭ ‬وتقطيع‭ ‬وإحراق‭ ‬الأشجار‭ ‬ومنع‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إرهاب‭ ‬دولة‭ ‬منظم‮»‬‭. ‬

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