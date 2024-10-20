نابولي يستعيد فارق الثلاث نقاط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬نابولي‭ ‬مجددا‭ ‬فارق‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭. ‬ويدين‭ ‬نابولي‭ ‬بالفوز‭ ‬إلى‭ ‬نجمه‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كافارتسخيليا‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬والرابع‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬للنادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والسادس‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

وكان‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الفريق‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬وكانت‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬الفائزة‭ ‬لكافارتسخيليا‭ ‬هي‭ ‬التسديدة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لنابولي‭ ‬على‭ ‬المرمى‭. ‬وعبّر‭ ‬كونتي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬بادخال‭ ‬المهاجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬جيوفاني‭ ‬سيميوني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حذرت‭ ‬فريقي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬معقدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الافضل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النواحي‮»‬‭.‬

وصعد‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬إثر‭ ‬انتصاره‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمل‭ ‬الخاسر‭ ‬شوطه‭ ‬الثاني‭ ‬بأكمله‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭. ‬وسجل‭ ‬اهداف‭ ‬فيورنتينا‭ ‬دانيلو‭ ‬كاتالدي‭ (‬20‭ ‬و45‭) ‬واندريان‭ ‬كولباني‭ (‬34‭ ‬و54‭) ‬والارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬بلتران‭ (‬61‭) ‬وفابيانو‭ ‬باريزي‭ (‬72‭). ‬وتغلب‭ ‬اتالانتا‭ ‬على‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماريو‭ ‬باشاليتش‭ (‬7‭) ‬وماتيو‭ ‬ريتيغي‭ (‬47‭). ‬

وواصل‭ ‬كالياري‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬3/2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو،‭ ‬وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬كالياري،‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬بينما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬تورينو،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬هزيمته‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬