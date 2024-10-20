نابولي يستعيد فارق الثلاث نقاط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): استعاد نابولي مجددا فارق الثلاث نقاط في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مطارده المباشر يوفنتوس، بفوز صعب على مضيفه إمبولي 1-0 أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة. ويدين نابولي بالفوز إلى نجمه الجورجي خفيتشا كافارتسخيليا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد والرابع له هذا الموسم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وهو الفوز الرابع تواليا للنادي الجنوبي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والسادس له في الدوري ليرفع رصيده في المركز الاول إلى 19 نقطة.
وكان أصحاب الأرض الفريق الأفضل خلال فترة طويلة من المباراة، وكانت ركلة الجزاء الفائزة لكافارتسخيليا هي التسديدة الوحيدة لنابولي على المرمى. وعبّر كونتي الذي لعب ورقة رابحة بادخال المهاجم الارجنتيني جيوفاني سيميوني بدلا من البلجيكي روميلو لوكاكو عن أسفه عبر منصة «دازون» للبث التدفقي، قائلا «لقد حذرت فريقي من أن هذه المباراة ستكون معقدة بالنسبة لي أمام أحد أفضل الفرق في البطولة. الشوط الأول لم يكن الافضل على الإطلاق، في الكثير من النواحي».
وصعد فيورنتينا الى المركز الخامس بتحقيق فوزه الرابع في آخر 5 مباريات إثر انتصاره الساحق على مضيفه ليتشي بسداسية نظيفة في لقاء أكمل الخاسر شوطه الثاني بأكمله بعشرة لاعبين. وسجل اهداف فيورنتينا دانيلو كاتالدي (20 و45) واندريان كولباني (34 و54) والارجنتيني لوكاس بلتران (61) وفابيانو باريزي (72). وتغلب اتالانتا على فينيتسيا بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي ماريو باشاليتش (7) وماتيو ريتيغي (47).
وواصل كالياري نتائجه الجيدة بعدما حقق فوزا مثيرا 3/2 على ضيفه تورينو، وارتفع رصيد كالياري، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد تورينو، الذي نال هزيمته الثالثة على التوالي، عند 11 نقطة في المركز التاسع.
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