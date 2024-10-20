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الملك يطلع على مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق

10/20/2024 7:05:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬حيث‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطة‭ ‬المقررة‭ ‬لتطوير‭ ‬قصر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وجامع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وقدمت‭ ‬الوزيرة‭ ‬لجلالته‭ ‬إيجازًا‭ ‬استعرضت‭ ‬فيه‭ ‬المراحل‭ ‬المنجزة‭ ‬وتتضمن‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬تعيين‭ ‬الشركة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬وإعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬المبدئية،‭ ‬وبدء‭ ‬عملية‭ ‬الاستملاك‭ ‬للعقارات‭ ‬بمناطق‭ ‬التطوير‭ ‬لصالح‭ ‬المشروع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬المدن‭ ‬العصرية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬لما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬أصيلة‭ ‬وإرث‭ ‬إنساني‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بثقافتها‭ ‬وتراثها‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق‭ ‬النابع‭ ‬والمستمد‭ ‬من‭ ‬هويتها‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬كافة‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم‭ ‬ولأسرهم‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬رفعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬اللازمة‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬سائلة‭ ‬الباري‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬الزاهر‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬ورقي‭. ‬

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