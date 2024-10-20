الملك يطلع على مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصخير، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث عرضت على جلالته مستجدات تنفيذ الرؤية الملكية السامية لمشروع تطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الخطة المقررة لتطوير قصر الشيخ عيسى الكبير وجامع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وقدمت الوزيرة لجلالته إيجازًا استعرضت فيه المراحل المنجزة وتتضمن طرح مناقصة تعيين الشركة الاستشارية، وإعداد التصاميم المبدئية، وبدء عملية الاستملاك للعقارات بمناطق التطوير لصالح المشروع، بالإضافة إلى خطة البدء في الأعمال الإنشائية.
وخلال اللقاء، أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروع، مثنيًا على جهودهم المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات الإسكانية والإسهام في التنمية الحضرية للمملكة من خلال بناء المدن العصرية مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية في جميع مناطق البحرين، مؤكداً جلالته أهمية مشروع تطوير مدينة المحرق لما تزخر به هذه المدينة العريقة من هوية أصيلة وإرث إنساني راسخ في ذاكرة الوطن، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين بثقافتها وتراثها وتاريخها العريق النابع والمستمد من هويتها العربية والاسلامية.
كما أكد جلالته الحرص المستمر على تلبية كافة تطلعات المواطنين في جميع المجالات بما يضمن توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم مع المحافظة على المكتسبات الوطنية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
من جانبها، رفعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لحضرة صاحب الجلالة الشكر والامتنان على توجيهات جلالته السديدة، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على بذل كل الجهود اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، سائلة الباري عز وجل أن يديم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة وأن يحقق للمملكة في عهده الزاهر جميع ما تصبو إليه من تقدم وازدهار ورقي.
MENAFN20102024000055011008ID1108799956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.