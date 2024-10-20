مفوضية الانتخابات العراقية: 72 بالمئة نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اربيل - 20 - 10 (كونا) -– أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في التصويت العام للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بلغت 72 بالمئة.
وأوضحت المفوضية في بيان أن نسبة المشاركة في انتخابات
برلمان إقليم كردستان في اربيل كانت 72 بالمئة أما في السليمانية فقد بلغت 65 بالمئة وفي دهوك 78 بالمئة أما في حلبجة فقد بلغت 69 بالمئة.
وذكرت ان أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد مشيرة إلى حدوث مشكلات بسيطة تمت معالجتها فورا.
واضافت المفوضية ان الإعلان عن النتائج الأولية سيكون بعد مضي 24 ساعة على انتهاء التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان.
وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) عملية التصويت العام لاختيار أعضاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وذلك بعد 48 ساعة من عملية التصويت الخاص التي بلغت نسبة المشاركة فيها 97 بالمئة.
وقد تم مراقبة الانتخابات على مستوى محلي ودولي بمشاركة 1830 مراقبا من 16 قنصلية و15 منظمة دولية إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزبا سياسيا و98 منظمة محلية و9610 مراقبين محليين كما تشارك في تغطية العملية (48) وسيلة إعلامية محلية.
وبلغ عدد المرشحين الكلي 1190 مرشحا موزعون ضمن ائتلافين و13 حزبا و85 مستقلا إضافة ل39 مرشحا للمكونات تشمل 139 قائمة انتخابية.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كردستان 100 مقعد 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات مليونين و899 ألفا و878 ناخبا من بينهم مليونان و683 ألفا و618 ناخبا يشاركون في التصويت العام و215 ألفا و960 ناخبا كان يحق لهم المشاركة بالتصويت الخاص. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
MENAFN20102024000071011013ID1108799752
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