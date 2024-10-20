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مفوضية الانتخابات العراقية: 72 بالمئة نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

10/20/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 20 - 10 (كونا) -– أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في التصويت العام للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بلغت 72 بالمئة.
وأوضحت المفوضية في بيان أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان في اربيل كانت 72 بالمئة أما في السليمانية فقد بلغت 65 بالمئة وفي دهوك 78 بالمئة أما في حلبجة فقد بلغت 69 بالمئة.
وذكرت ان أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد مشيرة إلى حدوث مشكلات بسيطة تمت معالجتها فورا.
واضافت المفوضية ان الإعلان عن النتائج الأولية سيكون بعد مضي 24 ساعة على انتهاء التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان.
وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) عملية التصويت العام لاختيار أعضاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وذلك بعد 48 ساعة من عملية التصويت الخاص التي بلغت نسبة المشاركة فيها 97 بالمئة.
وقد تم مراقبة الانتخابات على مستوى محلي ودولي بمشاركة 1830 مراقبا من 16 قنصلية و15 منظمة دولية إلى جانب 109 صحفيين دوليين من 22 وسيلة إعلام دولية و53 حزبا سياسيا و98 منظمة محلية و9610 مراقبين محليين كما تشارك في تغطية العملية (48) وسيلة إعلامية محلية.
وبلغ عدد المرشحين الكلي 1190 مرشحا موزعون ضمن ائتلافين و13 حزبا و85 مستقلا إضافة ل39 مرشحا للمكونات تشمل 139 قائمة انتخابية.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كردستان 100 مقعد 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات مليونين و899 ألفا و878 ناخبا من بينهم مليونان و683 ألفا و618 ناخبا يشاركون في التصويت العام و215 ألفا و960 ناخبا كان يحق لهم المشاركة بالتصويت الخاص. (النهاية)

ص ب ر / م م ج




MENAFN20102024000071011013ID1108799752

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