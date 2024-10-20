تدريب لموظفيين حكوميين بالاردن حول الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Khaberni) خبرني -أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروع "رفع الوعي وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي".





وأكد الاقتصاد الرقمي والريادة،سامي السميرات، في بيان صحفي الأحد، أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الحكومي من خلال تعزيز الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة.





من جانبه، أشار مدير المركز الأردني للتصميم والتطوير، العميد الركن المهندس أيمن البطران، إلى دور المركز في مجال المستقبل.





ويهدف المشروع إلى تمكين موظفي القطاع العام من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، وزيادة الكفاءة التشغيلية.





وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تدريب 3 آلاف موظف من 100 مؤسسة حكومية هذا العام، حيث تشمل 3 فئات رئيسية (فئة القادة والإدارات العليا، فئة الموظفين بجميع مستوياتهم الوظيفية، وفئة الفنيين والتقنيين المتخصصين).





ويأتي إطلاق المشروع كجزء من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تدريب وتعزيز قدرات 15 ألف موظف حكومي في هذا المجال بحلول نهاية 2027.