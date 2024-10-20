التطوير الحضري تمدد استقبال طلبات الاستفادة من مشروع العدنانية

MENAFN - Khaberni) خبرني - مددت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الأحد، فترة استقبال طلبات الاستفادة إلكترونيًا من مشروع العدنانية – الكرك لمدة أسبوعين، اعتبارًا من صباح اليوم ولغاية الثاني من تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت المؤسسة، أن القرار جاء استجابة لرغبة المواطنين بالاستفادة من المشروع وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من أبناء الكرك للاستفادة من قطع الأراضي المخدومة التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، وبشروط البرنامج الوطني للإسكان- محور الأراضي والذي تم الإعلان عنه وفتح باب الاستفادة منه بالتزامن مع يوم الإسكان العالمي والعربي، مطلع تشرين الأول من العام الحالي.

وبحسب "التطوير الحضري"، يقع المشروع جنوب غرب بلدة العدنانية وغرب طريق الكرك - مؤتة وعلى بعد 800م، ويتضمن قطع أراض سكنية مفروزة ومخدومة بالطرق و المياه و الكهرباء وبحسب شروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، بدفعة أولى مقدارها 5% من الثمن، وتقسيط الباقي للمؤسسة مباشرة خلال مدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة قليلة تبلغ 3,5بالمئة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية.

ويبلغ معدل مسـاحات القطع (331-609) م2، بمعدل ثمن للقطعة يبلغ (6404-12349) دينارا، وبدفعة أولى تتراوح من 321-618 دينارا، علما أن معدل القسط الشهري من 61-117 دينارا، ليكون معدل سعر المتر المربع 20 دينارا.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من مشروع العدنانية ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم طلبات الاستفادة وتفعيل الهوية الرقمية (سند) والدخول عبر

رابط إلكتروني ، وللاطلاع على شروط التقدم والوثائق المطلوبة يرجى الدخول إلى

موقع المؤسسة الرسمي .