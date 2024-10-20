التطوير الحضري تمدد استقبال طلبات الاستفادة من مشروع العدنانية

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- Khaberni) خبرني - مددت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الأحد، فترة استقبال طلبات الاستفادة إلكترونيًا من مشروع العدنانية – الكرك لمدة أسبوعين، اعتبارًا من صباح اليوم ولغاية الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت المؤسسة، أن القرار جاء استجابة لرغبة المواطنين بالاستفادة من المشروع وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من أبناء الكرك للاستفادة من قطع الأراضي المخدومة التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، وبشروط البرنامج الوطني للإسكان- محور الأراضي والذي تم الإعلان عنه وفتح باب الاستفادة منه بالتزامن مع يوم الإسكان العالمي والعربي، مطلع تشرين الأول من العام الحالي.
وبحسب "التطوير الحضري"، يقع المشروع جنوب غرب بلدة العدنانية وغرب طريق الكرك - مؤتة وعلى بعد 800م، ويتضمن قطع أراض سكنية مفروزة ومخدومة بالطرق و المياه و الكهرباء وبحسب شروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، بدفعة أولى مقدارها 5% من الثمن، وتقسيط الباقي للمؤسسة مباشرة خلال مدة أقصاها 10 سنوات، بفائدة قليلة تبلغ 3,5بالمئة أو ما يعادلها على نظام المرابحة الإسلامية.
ويبلغ معدل مسـاحات القطع (331-609) م2، بمعدل ثمن للقطعة يبلغ (6404-12349) دينارا، وبدفعة أولى تتراوح من 321-618 دينارا، علما أن معدل القسط الشهري من 61-117 دينارا، ليكون معدل سعر المتر المربع 20 دينارا.
ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من مشروع العدنانية ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم طلبات الاستفادة وتفعيل الهوية الرقمية (سند) والدخول عبر
رابط إلكتروني ، وللاطلاع على شروط التقدم والوثائق المطلوبة يرجى الدخول إلى
موقع المؤسسة الرسمي .
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