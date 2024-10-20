بيع صقرين بـ 191 ألف ريال في الليلة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024

MENAFN - Asdaf News) يواصل مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، إقامة لياليه حتى 15 نوفمبر المقبل، حيث أقام ليلته الثالثة, التي شهدت عرض صقرين من نوع شاهين على منصة المزاد، وتم بيعهما بمبلغ 191 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول طرح الفاو حفر الباطن للطاروح عمر العنزي، وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني طرح الليث للطاروح إبراهيم العيافي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 150 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.

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