مجموعة MDS SI تتصدر خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات

(MENAFN
- Asdaf News)
حققت مجموعة MDS System Integration (SI) إنجازًا بارزًا بتصنيفها الأولى في دولة الإمارات وضمن المراكز الخمس الأولى في المملكة العربية السعودية في قطاع خدمات تكنولوجيا
المعلومات لعام 2023، وفقًا لتقرير مؤسسة البيانات الدولية (IDC).
و في تعليق على هذا التصنيف، صرّح ولسون كزافييه، مدير أول الأبحاث في IDC:“يمثل هذا الترتيب تقديرًا لقدرات مجموعة MDS SI على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة في مجالات مثل البنية التحتية السحابية، الخدمات المدارة، وتكامل الأنظمة، مما يعزز مكانتها كمزود رائد في المنطقة”.
تواصل مجموعة MDS SI ريادتها في السوق الإماراتي بحصة سوقية تبلغ 15%، مع تركيزها على الخدمات المدارة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة. وفي السعودية، حققت المجموعة نموًا سنويًا بنسبة 18%، بفضل مبادرات رؤية 2030 التي تدعم التحول الرقمي والبنية التحتية لمراكز البيانات.
وعل ق سامي أبي إسبر، رئيس المجموعة:“نحن فخورون بتصنيفنا كأول مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ومن بين الخمسة الأوائل في السعودية. هذا التصنيف يؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُمكّن عملاءنا من النجاح في العصر الرقمي.”
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