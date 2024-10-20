Monday, 21 October 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة MDS SI تتصدر خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات

10/20/2024 6:18:50 AM
(MENAFN- Asdaf News) حققت مجموعة MDS System Integration (SI) إنجازًا بارزًا بتصنيفها الأولى في دولة الإمارات وضمن المراكز الخمس الأولى في المملكة العربية السعودية في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2023، وفقًا لتقرير مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

و في تعليق على هذا التصنيف، صرّح ولسون كزافييه، مدير أول الأبحاث في IDC:“يمثل هذا الترتيب تقديرًا لقدرات مجموعة MDS SI على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة في مجالات مثل البنية التحتية السحابية، الخدمات المدارة، وتكامل الأنظمة، مما يعزز مكانتها كمزود رائد في المنطقة”.

تواصل مجموعة MDS SI ريادتها في السوق الإماراتي بحصة سوقية تبلغ 15%، مع تركيزها على الخدمات المدارة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة. وفي السعودية، حققت المجموعة نموًا سنويًا بنسبة 18%، بفضل مبادرات رؤية 2030 التي تدعم التحول الرقمي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وعل ق سامي أبي إسبر، رئيس المجموعة:“نحن فخورون بتصنيفنا كأول مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ومن بين الخمسة الأوائل في السعودية. هذا التصنيف يؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُمكّن عملاءنا من النجاح في العصر الرقمي.”

MENAFN20102024007116015312ID1108799219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث