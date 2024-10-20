مجموعة MDS SI تتصدر خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات

MENAFN - Asdaf News) حققت مجموعة MDS System Integration (SI) إنجازًا بارزًا بتصنيفها الأولى في دولة الإمارات وضمن المراكز الخمس الأولى في المملكة العربية السعودية في قطاع خدمات المعلومات لعام 2023، وفقًا لتقرير مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

و في تعليق على هذا التصنيف، صرّح ولسون كزافييه، مدير أول الأبحاث في IDC:“يمثل هذا الترتيب تقديرًا لقدرات مجموعة MDS SI على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة في مجالات مثل البنية التحتية السحابية، الخدمات المدارة، وتكامل الأنظمة، مما يعزز مكانتها كمزود رائد في المنطقة”.

تواصل مجموعة MDS SI ريادتها في السوق الإماراتي بحصة سوقية تبلغ 15%، مع تركيزها على الخدمات المدارة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة. وفي السعودية، حققت المجموعة نموًا سنويًا بنسبة 18%، بفضل مبادرات رؤية 2030 التي تدعم التحول الرقمي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وعل ق سامي أبي إسبر، رئيس المجموعة:“نحن فخورون بتصنيفنا كأول مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ومن بين الخمسة الأوائل في السعودية. هذا التصنيف يؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُمكّن عملاءنا من النجاح في العصر الرقمي.”