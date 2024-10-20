أبو هولي يحذر من مخطط تفريغ شمال القطاع وتهجير سكانه

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، من مخطط تفريغ شمال قطاع غزة من خلال تهجير سكانه الذي ينذر بنكبة جديدة لا تحمد عقباها.

ولفت في بيان له، إلى أن استمرار الصمت الدولي وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب والدعم الأميركي تجاه المجازر والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير مخطط تفريغ شمال القطاع والتهجير القسري لسكانه.

وشدد على رفض منظمة التحرير لمخطط تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، وأنها لن تسمح بتمريره وستواجه المخطط في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية.

وأكد أن تحركا فلسطينيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لإلزامها بوقف حرب التجويع

والإبادة الجماعية في قطاع غزة والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من ضمنها طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

ودانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية

المجازر الإسرائيلية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في شمال قطاع غزة فجر اليوم، في مشروع بيت لاهيا بقصف مربع سكني مأهول والتي راح ضحيتها ما يزيد على 80 شهيدا واصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، ومجزرة مدرسة أسماء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" في مخيم الشاطئ التي تؤوي آلاف النازحين، وسبقتها مجزرة في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا وتؤوي نازحين في مخيم جباليا.



وأكد أبو هولي أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والتي خلفت ما يزيد على 42 ألف شهيدا، وما يزيد على 90 ألف جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وأشار الى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى إبادة شعبنا في قطاع غزة وتهجيره من ارضه.



كما طالب الأمم المتحدة بتطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.