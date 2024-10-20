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قوات الاحتلال تمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في كفر الديك

10/20/2024 5:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين من قطف ثمار الزيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت عائلة المواطن سمارة علي الأحمد من قطف ثمار الزيتون، من أرضهم في منطقة "واد الأطرش" شمال شرق كفر الديك.

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