قوات الاحتلال تمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في كفر الديك
التاريخ
10/20/2024 5:08:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين
من قطف ثمار الزيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت عائلة المواطن سمارة علي الأحمد من قطف ثمار الزيتون، من أرضهم في منطقة "واد الأطرش" شمال شرق كفر الديك.
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