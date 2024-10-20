مجزرة بيت لاهيا حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) استشهد 73 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يعاني من حصار خانق يهدد حياة مئات الآلاف.

ولقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث نشر سامي مشتهى : جباليا تُذبح، والآن بيت لاهيا، الاحتلال يحرق مخيم تلو الآخر!الشهداء لا يعلم عددهم إلا الله!! ولا تسألني عن الأحياء من النساء والأطفال تحت الأنقاض، فلا يسمع صراخهم إلا الجنود الذين يجتازون أكوام ركام المنازل بجرافاتهم وآلياتهم العسكرية!

وعلق شادي مصطفى : حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد.

و قالت حنين السمحان : نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا تحت هذا العذاب ، اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها

وأضافت صفاء عمر : شعبٌ يقتل والدنيا تشاهدهم كأنهم من بني الانسان ما كانوا، حسبنا الله ونعم الوكيل

وعلقت ايمان : يا أهل الشمال ، لا تتأملوا بالبشر، ولا تنتظروا منهم شيئاً، فلن تجدوا سوى السكوت والخذلان كما في كل مرة !ارفعوا أكفكم إلى السماء، واطرقوا باب الجبار، واستغيثوا بربكم وتضرعوا، فدعاؤكم مستجاب

وقالت منال : احنا في زمن العار وزمن أسود حسبي الله ونعم الوكيل في الصهاينة وفي كل ظالم من العالم كله

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

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