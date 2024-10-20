مجزرة بيت لاهيا حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 73 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يعاني من حصار خانق يهدد حياة مئات الآلاف.
ولقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
حيث نشر سامي مشتهى : جباليا تُذبح، والآن بيت لاهيا، الاحتلال يحرق مخيم تلو الآخر!الشهداء لا يعلم عددهم إلا الله!! ولا تسألني عن الأحياء من النساء والأطفال تحت الأنقاض، فلا يسمع صراخهم إلا الجنود الذين يجتازون أكوام ركام المنازل بجرافاتهم وآلياتهم العسكرية!
وعلق شادي مصطفى : حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد.
و قالت حنين السمحان : نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا تحت هذا العذاب ، اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها
وأضافت صفاء عمر : شعبٌ يقتل والدنيا تشاهدهم كأنهم من بني الانسان ما كانوا، حسبنا الله ونعم الوكيل
وعلقت ايمان : يا أهل الشمال ، لا تتأملوا بالبشر، ولا تنتظروا منهم شيئاً، فلن تجدوا سوى السكوت والخذلان كما في كل مرة !ارفعوا أكفكم إلى السماء، واطرقوا باب الجبار، واستغيثوا بربكم وتضرعوا، فدعاؤكم مستجاب
وقالت منال : احنا في زمن العار وزمن أسود حسبي الله ونعم الوكيل في الصهاينة وفي كل ظالم من العالم كله
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مجزرة بيت لاهيا حديث مواقع التواصل
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