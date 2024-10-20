هواوي تناقش دور الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي في مؤتمر سيكيوريتي نكست بمعرض جيتكس جلوبال 2024

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 18 أكتوبر 2024]: خلال مشاركتها في مؤتمر سيكيوريتي نكست (التالي في عالم الأمان) الذي أقيم خلال معرض جيتكس جلوبال 2024 ونظم تحت عنوان "حماية تطور الفضاء السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي"، سلط خبراء هواوي الضوء على أولوية أمان المشهد الرقمي عبر المجالات التقنية المتسارعة النمو كالسحابة والذكاء الاصطناعي والشبكات والأجهزة والتخزين وغيرها من التقنيات الحديثة. وأعطى المؤتمر الفرصة لكافة اللاعبين الفاعلين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتسليط الضوء على التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وأفضل السبل للتعامل معها من خلال العمل المشترك والمنفتح بين كافة الشركاء.
افتتح المهندس زابري عادل، ممثل الأمانة الدائمة لفريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، المؤتمر بكلمة عامة، استعرض خلالها أهمية تضافر الدول الإسلامية حول العالم لإرساء معايير أمان تعالج تهديدات الأمن السيبراني المستقبلية في مواجهة تراجع العولمة اليوم.
وتمثّلت أبرز فعاليات المؤتمر في جلسة نقاشية حول "دور الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3"، أدارها محمد متعب العصيمي، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في شركة هواوي في السعودية. وجمعت الجلسة الدكتور عبدالله الحربي، المدير التنفيذي لجمعية أمن المعلومات - حماية في السعودية؛ والمهندس عادل المهيري، مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات؛ والدكتور إلفين بالاجانوف، رئيس مجلس إدارة جمعية منظمة الأمن السيبراني الأذربيجانية. وأكد المتحدثون على الريادة الفكرية لشركة هواوي في معالجة تحديات الأمن السيبراني الناشئة عبر مختلف القطاعات.
من جهته، قال الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "طورت هواوي حلول أمنية ذكية تمكّن القطاعات حول العالم من الانضمام إلى عصر الذكاء بشكل آمن وفعّال. وتوفر عروضنا الشاملة حماية قوية عبر كامل البنية التحتية الرقمية".
وأشار جون كاي، نائب رئيس منتجات الأمان في خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي، إلى وجود أكثر من 4 ملايين فرع مؤسسي حول العالم بحاجة ماسة إلى اتصالات آمنة، مما دفع إلى اعتماد حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لضمان التحول الآمن لهذه الفروع. وفي هذا الإطار قدمت هواوي في المؤتمر حل يعتبر نظام دفاع ذكي متكامل مخصص للمؤسسات، ويوفر قدرات حماية متكاملة متطورة عبر السحابة والشبكات والحافة ونقاط النهاية، ويعزز كذلك مستوى الأداء الأمني بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم حلول أمان الشبكات المتقاربة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الفروع المؤسسية حول العالم.
وأطلقت هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رسمياً برنامج الخبراء المخصص لدعم المتخصصين في المجال للتحول لخبراء متمرسين، داعيةً عملائها الرائدين في مجال الأمان ليصبحوا خبراء تجربة معتمدين في حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE). وسيحظى هؤلاء الخبراء بفرصة استكشاف حالات الاستخدام الأمنية للحل الجديد الذي أطلقته هواوي وتجربته في العالم الحقيقي وتجربة الحماية الأمنية القوية التي يوفرها بالتعاون مع خبراء هواوي. كما سيحصل كل خبير تجربة على نقاط كثيرة في نادي بروتوكول الإنترنت، وقد تتم دعوتهم للمشاركة في كرنفال هواوي للتكنولوجيا لعام 2025.
واستناداً إلى نهج أمان الثقة الصفرية، قامت هواوي كلاود ببناء خدمة نظام أمان يتميز بسبع طبقات من الدفاع تغطي جوانب الأمن المادي والتحقق من الهوية والشبكات والتطبيقات والمضيفين والبيانات والتشغيل والصيانة. ويمكّن هذا الوضع الأمني القوي هواوي كلاود من مواجهة 1.2 مليار هجوم يومياً، مما يضمن دوام الخدمة وعدم فقدان البيانات والامتثال التنظيمي. كما تقدم الشركة حلاً شاملاً لحماية أمن البيانات لإدارة دورة حياة البيانات بالكامل عبر الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.
وفي إطار التصدي للتهديد المتزايد الذي تسببه برامج الفدية، قدمت هواوي خلال المؤتمر حلولها ذات المستوى العالمي في هذا المجال. وأكدت الشركة على أهمية حماية البيانات وضمان أمنها في عصر أصبحت فيه البيانات العماد الأساسي للاقتصاد. وتوفر وحدة التخزين الاحتياطي "أوشن بروتكت" من هواوي أداءً أعلى للنسخ الاحتياطي والاسترداد بمعدل ثلاث إلى خمس مرات، كما أنها الوحيدة التي تتمتع بإمكانات حماية من برامج الفدية للشبكة والتخزين مكونة من ست طبقات والتي تضمن أمان النسخ الاحتياطية وتوافرها، مما يتيح للشركات إمكانية رفض طلبات الفدية وحماية بياناتها بشكل استباقي ضد التهديدات المتطورة.
أكدت هواوي خلال الحدث على إمكانياتها الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني المتكاملة، ومساهماتها في توفير حلول أمنية موثوقة وذكية تحمي الأصول الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي. واستعرضت الشركة مساهماتها في مجال تطوير النظام الإيكولوجي الرقمي واتباع شامل للأمن السيبراني بدءاً من أمن الشبكات ووصولاً إلى حماية السحابة والأجهزة الطرفية.
تشارك هواوي في معرض جيتكس جلوبال 2024، أحد أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، بصفتها الراعي الماسي للحدث، بالإضافة إلى كونها الراعي الرئيسي لمعرض وادي جيتكس السيبراني. وتندرج مشاركة هواوي في الحدث تحت شعار "تسريع التحول الرقمي الصناعي والذكاء الاصطناعي"، وتستعرض خلاله مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المبتكرة والترقيات الذكية لحلول الأمن السيبراني. وقد نجحت الشركة في جمع عملاء القطاع والشركاء وقادة الفكر والخبراء التقنيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة مبادرات مهمة تدعم التحول الرقمي والذكي لمختلف القطاعات، واستكشاف سبل بناء عالم ذكي متصل بالكامل يتسم بأعلى درجات المرونة والموثوقية.
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