ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42603



وكشفت أن إحصائية مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وفجر اليوم راح ضحيتها 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا.



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ380 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42603 شهيدا و99795 مصابا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.