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وزير العدل الألماني: خطط“كارهي إسرائيل” يجب ألا تنجح

10/20/2024 4:17:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN -
عقب إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه مؤيد لتنظيم داعش وخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، حذر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بشدة من“الإرهاب الإسلاموي” في بلاده، وفق تعبيره.

وقال بوشمان إن المؤسسات الإسرائيلية مستهدفة بشكل خاص، وأضاف:“ما نعرفه أن الرجل المعتقل كان يستهدف السفارة الإسرائيلية في برلين”.

وقال بوشمان:“حماية المؤسسات الإسرائيلية في ألمانيا لها أهمية خاصة في هذه الأوقات التي تنتشر فيها كراهية متعصبة ضد إسرائيل ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم، ويجد الإرهاب الإسلاموي باستمرار أنصارا جددا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نجاح الخطط الخطيرة لكارهي إسرائيل والمعادين للسامية”.

وبناء على أمر من الادعاء العام الاتحادي، تم القبض على شخص يشتبه في أنه من مؤيدي تنظيم داعش، وأنه خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين. ويتهم الادعاء العام الألماني المشتبه به الليبي بدعم منظمة إرهابية أجنبية. ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيجري إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

MENAFN20102024000205011050ID1108798941

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