باحث إسرائيلي: الحرب تعبر عن الروح العسكرية للوسط يسار العلماني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يوصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كمن يرضخ لإملاءات اليمين المتطرف الخلاصي في حكومته، وأنه يتجه إثر ضغوطهم ومن أجل الحفاظ على حكمه، إلى حرب إقليمية، بهدف ضم غزة والعودة إلى الاستيطان فيها.

إلا أن الباحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، بروفيسور ياغيل ليفي، أشار في مقال في صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، إلى أنه بالرغم من أن "هذه مخاوف ليست مفندة، لكن صورة الوضع معقدة أكثر بكثير"، لافتا إلى أن "شكل إدارة إسرائيل للحرب لا يختلف جوهريا عن الشكل الذي أدارت فيه حروبا في الماضي. فالروح العسكرية العلمانية والعقلانية، وليس الخلاصية، تسيطر على السياسة أكثر مما مضى".

وأضاف أن "طواقم سلاح الجو الاسرائيلي، والاستخبارات ومنفذي خطط الذكاء الاصطناعي ليسوا خلاصيين، وهم ليسوا من أنصار نتنياهو بكل تأكيد. ومن الناحية الاجتماعية هم جزء من نواة الوسط – يسار الصلبة. لكنهم المسؤولون أيضا عن حجم القتل غير المسبوق للمواطنين الغزيين في الأسابيع الأولى للحرب. وبرز لدى قسم منهم الحماس حيال القتل وغريزة الانتقام، وفق ما كشفت تحقيقات. فشهية الانتقام ليست حكرا للحريديين – القوميين أو (اليهود) الشرقيين".

وشدد على أن "أهداف الحرب غير الواقعية والمعزولة عن أي منطق سياسي، لكنها تخلو من شحنة خلاصية، تبناها الوسط – يسار بحماس، ومثقفوه أيضا، الذين شلّتهم لأزمة 'القضاء على حماس'. فلماذا نتذمر عندما يقود بنيامين نتنياهو الجيش بمنهجية من أجل تحقيق هذه الغاية، حتى إذا كان هذا يعني حربا لا تنتهي؟".

ولفت ليفي إلى أن "الصحافة المكتوبة والإلكترونية أيضا، التي سارت بشكل أعمى خلف ما وُصف بأنه أهداف الحرب وحرصت على تجاهل أحجام القتل والدمار في الجانب الآخر، مثلما تثبت تقاريرها، ليست خلاصية. كما أن مؤسسات ليبرالية بارزة، التي تمتنع عن ذكر المعاناة في غزة، لا تعمل من منطلقات خلاصية".

وتابع أن "غيورا آيلاند، وهو من أهم الذين يمنحون الشرعية للحرب، لا ينتمي إلى الجمهور الخلاصي. وخطته لتشديد الحصار على غزة لا تهدف طبعا إلى شق طريق للعودة إلى غوش قطيف (الكتلة الاستيطانية في غزة التي تم إخلاؤها في العام 2005). وهو يمثل تيارا هاما في الروح العسكرية العلمانية الإسرائيلية".

كما أن إرهاب المستوطنين الخلاصيين في الضفة الغربية "نشأ في السنوات التي كان فيها سموتريتش وبن غفير بعيدين جدا من مواقع التأثير في الحكم".

وشدد ليفي على أنه "ليس الخلاصيين أيضا هم الذين وعظوا بالتصعيد في لبنان والذين لم يطلبوا التوقف لفترة قصيرة والبحث في تبعاته. ومفهوم الضربة العسكرية بمعزل عن منطق سياسي هو جزء من DNA المفهوم الأمني الإسرائيلي، الذي بموجبه القدرة تقود إلى الفعل العسكري وليس المنطق السياسي. والتصعيد قاده الجيش بدون ضغوط من الكابينيت اليميني".

ولفت إلى أن "الإعجاب بالقدرات التكنولوجية الكبيرة للجيش ينطوي على بُعد لاهوتي، لكن ليس خلاصيا. هل يائير لبيد ويائير غولان، اللذان تنافسا في معارضتهما لوقف إطلاق النار، هما خلاصيان أو من أنصار نتنياهو؟ كما أن المطالبين بالرد على إيران ليسوا خلاصيين".

وأكد ليفي على أن "هذه الحرب ليست خلاصية، كما أنها ليست مدفوعة بمصالح نتنياهو السياسية فقط. وهي مغروسة عميقا في الثقافة السياسية الإسرائيلية العلمانية، رغم أنها أصبحت أكثر تطرفا في 7 أكتوبر. وبيأسها، تقوم القبيلة البيضاء بطقوس تطهّر كي تزيل عنها المسؤولية عن نتائج الحرب، الأخلاقية والإستراتيجية. لكن عليها محاسبة نفسها على الدماء التي سُفكت وستسفك".