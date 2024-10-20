اليورو على أعتاب التعادل مع الدولار وسط تهديدات تجارية وخفض الفائدة

كما تتزايد احتمالات حدوث هذا السيناريو مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يتوقع أن يشعل فوز ترامب حربًا تجارية عالمية.



بحسب بلومبرغ، أشار مايكل هارت، كبير الخبراء الاستراتيجيين للعملات في "بيكتيت ويلث مانجمنت"، إلى أن فوز ترامب وفرضه رسومًا واسعة النطاق قد يدفع اليورو إلى التعادل مع الدولار.

وتعزز صناديق التحوط من رهاناتها على انخفاض اليورو، مع تركيز عقود الخيارات للتحوط ضد ضعف العملة الموحدة في نطاق 1.08 إلى 1.07 دولار، وفق بيانات "ديبوزيتوري ترست أند كليرينغ كوربوريشن". كما يتزايد الاهتمام بعقود التحوط التي تستهدف مستوى 1.05 دولار.



من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن فرض الرسوم الأميركية قد يشكل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الأوروبي المتباطئ. جاء ذلك بعد إعلانها عن ثاني خفض لأسعار الفائدة على التوالي، وسط توقعات بتخفيضات إضافية.



وفي سياق متصل، أشار أروب شاترجي، الخبير الاستراتيجي في بنك "ويلز فارغو"، إلى أن اليورو معرض للخطر بشكل خاص نظرًا لحساسية أوروبا تجاه التغيرات في السياسة الخارجية الأميركية.

في حين يعتبر جورج سارافيلوس، رئيس بحوث العملات في "دويتشه بنك"، أن حدوث حرب تجارية عالمية قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، مما يعزز من احتمالية تعادل اليورو مع الدولار قبل نهاية العام، وفقا لبلومبرغ.