Monday, 21 October 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليورو على أعتاب التعادل مع الدولار وسط تهديدات تجارية وخفض الفائدة

10/20/2024 3:02:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتصاعد المخاوف بشأن انخفاض اليورو إلى مستوى يعادل الدولار الأميركي، مدفوعةً بتداعيات خفض أسعار الفائدة الأوروبية واستمرار تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تشمل أوروبا.

كما تتزايد احتمالات حدوث هذا السيناريو مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يتوقع أن يشعل فوز ترامب حربًا تجارية عالمية.


بحسب بلومبرغ، أشار مايكل هارت، كبير الخبراء الاستراتيجيين للعملات في "بيكتيت ويلث مانجمنت"، إلى أن فوز ترامب وفرضه رسومًا واسعة النطاق قد يدفع اليورو إلى التعادل مع الدولار.

وتعزز صناديق التحوط من رهاناتها على انخفاض اليورو، مع تركيز عقود الخيارات للتحوط ضد ضعف العملة الموحدة في نطاق 1.08 إلى 1.07 دولار، وفق بيانات "ديبوزيتوري ترست أند كليرينغ كوربوريشن". كما يتزايد الاهتمام بعقود التحوط التي تستهدف مستوى 1.05 دولار.


من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن فرض الرسوم الأميركية قد يشكل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الأوروبي المتباطئ. جاء ذلك بعد إعلانها عن ثاني خفض لأسعار الفائدة على التوالي، وسط توقعات بتخفيضات إضافية.


وفي سياق متصل، أشار أروب شاترجي، الخبير الاستراتيجي في بنك "ويلز فارغو"، إلى أن اليورو معرض للخطر بشكل خاص نظرًا لحساسية أوروبا تجاه التغيرات في السياسة الخارجية الأميركية.

في حين يعتبر جورج سارافيلوس، رئيس بحوث العملات في "دويتشه بنك"، أن حدوث حرب تجارية عالمية قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، مما يعزز من احتمالية تعادل اليورو مع الدولار قبل نهاية العام، وفقا لبلومبرغ.

MENAFN20102024000072011014ID1108798781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث