اليورو على أعتاب التعادل مع الدولار وسط تهديدات تجارية وخفض الفائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتصاعد المخاوف بشأن انخفاض اليورو إلى مستوى يعادل الدولار الأميركي، مدفوعةً بتداعيات خفض أسعار الفائدة الأوروبية واستمرار تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تشمل أوروبا.
كما تتزايد احتمالات حدوث هذا السيناريو مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يتوقع أن يشعل فوز ترامب حربًا تجارية عالمية.
بحسب بلومبرغ، أشار مايكل هارت، كبير الخبراء الاستراتيجيين للعملات في "بيكتيت ويلث مانجمنت"، إلى أن فوز ترامب وفرضه رسومًا واسعة النطاق قد يدفع اليورو إلى التعادل مع الدولار.
وتعزز صناديق التحوط من رهاناتها على انخفاض اليورو، مع تركيز عقود الخيارات للتحوط ضد ضعف العملة الموحدة في نطاق 1.08 إلى 1.07 دولار، وفق بيانات "ديبوزيتوري ترست أند كليرينغ كوربوريشن". كما يتزايد الاهتمام بعقود التحوط التي تستهدف مستوى 1.05 دولار.
من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن فرض الرسوم الأميركية قد يشكل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الأوروبي المتباطئ. جاء ذلك بعد إعلانها عن ثاني خفض لأسعار الفائدة على التوالي، وسط توقعات بتخفيضات إضافية.
وفي سياق متصل، أشار أروب شاترجي، الخبير الاستراتيجي في بنك "ويلز فارغو"، إلى أن اليورو معرض للخطر بشكل خاص نظرًا لحساسية أوروبا تجاه التغيرات في السياسة الخارجية الأميركية.
في حين يعتبر جورج سارافيلوس، رئيس بحوث العملات في "دويتشه بنك"، أن حدوث حرب تجارية عالمية قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، مما يعزز من احتمالية تعادل اليورو مع الدولار قبل نهاية العام، وفقا لبلومبرغ.
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