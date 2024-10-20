جامعة البترا الثانية عربياً في مسابقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت جامعة البترا بالمركز الثاني في مسابقة "التحدي العربي" للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في معرض جايتكس 2024، أحد أكبر التجمعات التقنية العالمية الذي أقيم في دبي. وقد مثل فريق جامعة البترا الأردن بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة "التحدي الأردني" لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتأهل للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ممثلاً للأردن.
يربط المشروع الفائز بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في حل القضايا الصحية والتحديات المستقبلية.
تعد مسابقة "التحدي العربي" حدثًا بارزًا في مجال الابتكار التقني على المستوى العربي، وشاركت فيه ثلاث عشرة دولة عربية، تنافست الفرق فيها لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية. وقد شهد المعرض تنافسًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث برزت إمكانيات الأردن التقنية والإبداعية، مما يعزز مكانة الأردن في مجال الابتكار في الشرق الأوسط ودوره في تطوير التقنيات المتقدمة.
وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن هذا الفوز المستحق لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية لتطوير معارف ومهارات الطلبة. كما أشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توفير الجامعة البنية التحتية الملائمة، التي تشمل مختبرات متطورة ومركزًا للريادة والإبداع، حيث يقوم الطلبة بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية تحت إشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية. وتمنى رئيس الجامعة أن تحذو جميع كليات الجامعة حذو كلية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية، بما يعكس تميز خريجي جامعة البترا.
وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور وائل هادي، بأداء الفريق قائلاً: "تمكن طلبتنا من تحقيق هذا الإنجاز نتيجة الجهد الكبير والتدريب المكثف الذي خضعوا له. إن فوزهم بالمركز الأول في التحدي الأردني، ثم بالمركز الثاني على المستوى العربي، هو دليل على قدرتهم على تقديم حلول عملية تواكب التحديات العالمية. نحن فخورون برفع علم الأردن في هذا المحفل الدولي".
وأكد هادي أن الفوز يمثل ثمرة العمل الجاد والدعم الذي تقدمه جامعة البترا لطلبتها، قائلاً: "نفتخر بتمثيل الأردن وبالفوز بالمركز الثاني. فوز طلبتنا يعد مؤشراً على نجاح السياسة التعليمية وتشجيع روح الريادة والابتكار التي تعتمدها الجامعة". كما أعرب عن اعتزازه بالطلبة المشاركين في المشروع، وهم: جنى النجار، ومالك عواد، والبراء الخلايلة، وخليل الأستاذ.
واستقطب معرض جايتكس 2024 أكثر من 6,500 شركة و1,800 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 180 دولة، مما وفر منصة مثالية لعرض إمكانيات الأردن التقنية عبر مشروع جامعة البترا.
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