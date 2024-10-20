جامعة البترا الثانية عربياً في مسابقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء



يربط المشروع الفائز بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في حل القضايا الصحية والتحديات المستقبلية.



تعد مسابقة "التحدي العربي" حدثًا بارزًا في مجال الابتكار التقني على المستوى العربي، وشاركت فيه ثلاث عشرة دولة عربية، تنافست الفرق فيها لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية. وقد شهد المعرض تنافسًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث برزت إمكانيات الأردن التقنية والإبداعية، مما يعزز مكانة الأردن في مجال الابتكار في الشرق الأوسط ودوره في تطوير التقنيات المتقدمة.



وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن هذا الفوز المستحق لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية لتطوير معارف ومهارات الطلبة. كما أشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توفير الجامعة البنية التحتية الملائمة، التي تشمل مختبرات متطورة ومركزًا للريادة والإبداع، حيث يقوم الطلبة بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية تحت إشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية. وتمنى رئيس الجامعة أن تحذو جميع كليات الجامعة حذو كلية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية، بما يعكس تميز خريجي جامعة البترا.



وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور وائل هادي، بأداء الفريق قائلاً: "تمكن طلبتنا من تحقيق هذا الإنجاز نتيجة الجهد الكبير والتدريب المكثف الذي خضعوا له. إن فوزهم بالمركز الأول في التحدي الأردني، ثم بالمركز الثاني على المستوى العربي، هو دليل على قدرتهم على تقديم حلول عملية تواكب التحديات العالمية. نحن فخورون برفع علم الأردن في هذا المحفل الدولي".



وأكد هادي أن الفوز يمثل ثمرة العمل الجاد والدعم الذي تقدمه جامعة البترا لطلبتها، قائلاً: "نفتخر بتمثيل الأردن وبالفوز بالمركز الثاني. فوز طلبتنا يعد مؤشراً على نجاح السياسة التعليمية وتشجيع روح الريادة والابتكار التي تعتمدها الجامعة". كما أعرب عن اعتزازه بالطلبة المشاركين في المشروع، وهم: جنى النجار، ومالك عواد، والبراء الخلايلة، وخليل الأستاذ.



واستقطب معرض جايتكس 2024 أكثر من 6,500 شركة و1,800 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 180 دولة، مما وفر منصة مثالية لعرض إمكانيات الأردن التقنية عبر مشروع جامعة البترا.