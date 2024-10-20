تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 50 و75، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و40، والزهرة بين20 و 50، والليمون بين 30 و60، والموز البلدي بين 35 و 60قرشا.

--(بترا)

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