تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي
التاريخ
10/20/2024 3:02:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3915 طنا، منها 2367 طن خضار، و1280طن فواكه، و267طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 50 و75، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و40، والزهرة بين20 و 50، والليمون بين 30 و60، والموز البلدي بين 35 و 60قرشا.
--(بترا)
MENAFN20102024000072011014ID1108798778
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