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30 مليار استرليني تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

10/20/2024 3:02:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت التكلفة المالية الضخمة التي تحملتها بريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 2020، أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم السبت، أن بريطانيا دفعت حتى الآن 24 مليار جنيه إسترليني "حوالي 30 مليار دولار" لبروكسل، ولا يزال عليها تسديد مبلغ إضافي يبلغ 6.4 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 40 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة الى أن هذا الكشف يأتي في وقت حساس، حيث يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة للكشف عن التكلفة الحقيقية لبريكست، وسط محاولات حكومته لملء فجوة مالية كبيرة تصل إلى 22 مليار جنيه في الموازنة، وهي أزمة ورثتها عن حكومة المحافظين السابقة.--(بترا)

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