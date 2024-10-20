30 مليار استرليني تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت التكلفة المالية الضخمة التي تحملتها بريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 2020، أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم السبت، أن بريطانيا دفعت حتى الآن 24 مليار جنيه إسترليني "حوالي 30 مليار دولار" لبروكسل، ولا يزال عليها تسديد مبلغ إضافي يبلغ 6.4 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 40 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة الى أن هذا الكشف يأتي في وقت حساس، حيث يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة للكشف عن التكلفة الحقيقية لبريكست، وسط محاولات حكومته لملء فجوة مالية كبيرة تصل إلى 22 مليار جنيه في الموازنة، وهي أزمة ورثتها عن حكومة المحافظين السابقة.--(بترا)
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