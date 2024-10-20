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أمنية تطلق حملة تطوعية لزراعة الأشجار في الكرك ضمن برنامجها التطوعي Uvolunteer

10/20/2024 3:02:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ، أطلقت شركة أمنية حملة تطوعية لزراعة الأشجار في محافظة الكرك بالتعاون مع جمعية فرسان المدينة ومنصّة "نحن" المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب في الأردن.
تم تنظيم هذه الفعالية كجزء من برنامج أمنية للعمل التطوعي (UVolunteer) الهادف إلى تعزيز العمل التطوعي بين فريق أمنية للشباب وربطهم بالمجتمع المحلي والبيئة، حيث قام المتطوعون بزراعة 100 شجرة زنزلخت بوابة قريد أرد في المحافظة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء في المملكة، حيث يعتبر شجر الزنزلخت من الأشجار دائمة الخضرة التي توفر الظل وهي سريعة النمو، تنتج سنويا بالمعدل 118 كغم من غاز الأوكسجين؛ فكل شجرتين توفر اوكسجين لعائلة مكونة من أربع أفراد. كما تمتص كل شجرة بالمعدل 21 كغم/ سنويا من غاز ثاني أوكسي الكربون.
وفي هذا السياق، قالتالمدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي وجيهة الحسيني: " فخورون بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تترجم رؤية شركة أمنية تجاه تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الجهود المحلية في مكافحة التغير المناخي. إن دور الشركة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الاتصالات، بل يمتد ليشمل التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة التي نعيش فيها".
وأضافت الحسيني:" من خلال هذه المبادرة التطوعية التي تأتي ضمن برنامج UVolunteer، نسعى إلى إحداث فرق حقيقي وملموس في مجتمعنا المحلي عبر تعزيز الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة، ومنها محافظة الكرك. إن زراعة الأشجار لا تمثل فقط خطوة نحو تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، بل هي أيضا تعبير عن التزامنا الطويل الأمد تجاه البيئة والمجتمع".
ولفتت إلى أن شركة أمنية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفي أمنية وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية ومستدامة، مشيرة إلى أن أمنية ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المملكة.
وبدورها شكرت نائب رئيس جمعية فرسان المدينة الدكتورة ولاء عبيدات، شركة أمنية على هذه المبادرة مؤكدة إن مثل هذه الحملات التطوعية التي تجمع بين الشباب والمجتمع المحلي تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة تجاه الحفاظ على بيئتنا. وأثنت عبيدات على الشراكة مع أمنية متطلعين لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف مشتركة تعزز من رفاه مجتمعنا وتدعم بيئتنا للأجيال القادمة."
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تندرج تحت برنامج أمنية للعمل التطوعي UVolunteer والذي اطلقته الشركة بهدف ترسيخ ثقافة التطوع لدى فريق أمنية للشباب وموظفي الشركة ومساهمتهم في إحداث فرق داخل المجتمع الأردني. ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم روافد "أمنية الخير" في العمل المجتمعي في الأردن وأداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم، إضافة إلى تمكينهم في الإعداد لمهنهم المستقبلية.

MENAFN20102024000072011014ID1108798769

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