بالتعاون مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده((السلام)) يطلق عرضا حصريا لخدمات صيانة السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يسر بنك السلام إعلان شراكته الحصرية مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده لتقديم خطة دفع خاصة لجميع زبائن بنك السلام حتى 15 أكتوبر 2025. يتضمن العرض إمكانية الاستفادة من خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في فروع خدمات الصيانة الخاصة بسيارات نيسان التابعة لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في كل من سترة، المنامة، البديع وسلماباد.
سيستفيد الزبائن من خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» المتاحة لحاملي بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية، مما يوفر خيارات سداد مرنة ومريحة. يأتي هذا العرض الحصري في إطار التزام البنك المستمر بتعزيز التجربة المصرفية لزبائنه.
وفي تعليقه على هذا التعاون، صرح محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: «تعكس شراكتنا مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده التزامنا بتقديم عروض قيمة تلبي احتياجات زبائننا الكرام، وتوفر لهم خيارات دفع مبتكرة ومريحة مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً». نحن نسعى باستمرار إلى تقديم حلول ترتقي بتجربة زبائننا المصرفية وتبسط حياتهم. يتيح هذا العرض للزبائن الاستفادة من حلول دفع مرنة تتماشى مع مبدأنا التوجيهي «نتخطى الحدود لإبهار عملائنا».
ومن جهته، قال أحمد الديلمي، المدير العام لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده: «نحن فخورون بشراكتنا مع بنك السلام لتقديم هذا الخيار الحصري للدفع. تتيح خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» حلول دفع مرنة، مما يسمح للزبائن الاستفادة من الخدمات على الفور دون الحاجة إلى دفع كامل التكلفة مقدماً. تسهم هذه الخدمة في تبسيط إدارة الميزانية، وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. هذا التعاون يعزز التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة تلبي احتياجات زبائن بنك السلام، ونتطلع إلى توسيع هذه الشراكة في المستقبل.»
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