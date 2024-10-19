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بالتعاون مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده((السلام)) يطلق عرضا حصريا لخدمات صيانة السيارات

10/19/2024 8:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يسر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إعلان‭ ‬شراكته‭ ‬الحصرية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬لتقديم‭ ‬خطة‭ ‬دفع‭ ‬خاصة‭ ‬لجميع‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭. ‬يتضمن‭ ‬العرض‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬فروع‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬الخاصة‭ ‬بسيارات‭ ‬نيسان‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سترة،‭ ‬المنامة،‭ ‬البديع‭ ‬وسلماباد‭.‬

سيستفيد‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقاً‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬والبطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬ومريحة‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬لزبائنه‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬عروض‭ ‬قيمة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام،‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومريحة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقاً‮»‬‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬ترتقي‭ ‬بتجربة‭ ‬زبائننا‭ ‬المصرفية‭ ‬وتبسط‭ ‬حياتهم‭. ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبدأنا‭ ‬التوجيهي‭ ‬‮«‬نتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬لإبهار‭ ‬عملائنا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬الديلمي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬الحصري‭ ‬للدفع‭. ‬تتيح‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقاً‮»‬‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مرنة،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬كامل‭ ‬التكلفة‭ ‬مقدماً‭. ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬إدارة‭ ‬الميزانية،‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬‮»‬

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