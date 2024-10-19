البيت الأبيض: نعمل على زيادة المساعدات المقدمة لغزة

MENAFN - Khaberni) خبري -قال البيت الأبيض انهيعمل على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

وأضاف في بيان : سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات وتوزيعها بغزة.

وتابع

: ندعو الأطراف للتعاون في توزيع حمولة مئات الشاحنات من المساعدات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم.

وبين البيت الأبيض انه يجب أن يزداد عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل.



