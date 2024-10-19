البيت الأبيض: نعمل على زيادة المساعدات المقدمة لغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبري -
قال البيت الأبيض انه
يعمل على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.
وأضاف في بيان : سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات وتوزيعها بغزة.
وتابع
: ندعو الأطراف للتعاون في توزيع حمولة مئات الشاحنات من المساعدات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم.
وبين البيت الأبيض انه يجب أن يزداد عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل.
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