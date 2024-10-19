النائب جليلة السيد: بذل الجهود للتكامل والتعاون البناء مع السلطة التنفيذية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسلّطت‭ ‬المجلّة‭ - ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنجزات‭ - ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬الدائرة‭ ‬والموضوعات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬تهمّها‭ ‬ومطالبات‭ ‬الأهالي،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي‭ ‬للنائب‭ ‬والمتابعات‭ ‬الخدميّة‭ ‬المختلفة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكّدت‭ ‬السيّد‭ ‬أن‭ ‬المجلة‭ ‬تعكس‭ ‬إيمان‭ ‬النائب‭ ‬بأهمية‭ ‬التواصل‭ ‬الفعّال‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمفيدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬بكل‭ ‬شفافيّة‭ ‬ومسؤوليّة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالإنجازات‭ ‬بيّنت‭ ‬المجلّة‭ ‬أنّ‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬تعامل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2069‭ ‬طلبا‭ ‬وصلها‭ ‬من‭ ‬الأهالي،‭ ‬بينها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانيّة‭ ‬وطلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والطلبات‭ ‬الخدمية‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬وصيانة‭ ‬حدائق‭ ‬وغيرها‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬الإصدار‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الطلبات،‭ ‬بينها‭ ‬مئات‭ ‬الطلبات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الملفات،‭ ‬وعشرات‭ ‬الطلبات‭ ‬الأخرى‭ ‬المختلفة،‭ ‬إذ‭ ‬ضمّ‭ ‬الإصدار‭ ‬نماذج‭ ‬مشرّفة‭ ‬عمليّة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الملفات‭ ‬وتفاعل‭ ‬الأهالي‭ ‬معها‭ ‬والذين‭ ‬أكدوا‭ ‬في‭ ‬رسائلهم‭ ‬للنائب‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬وبينها‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬متابعتها‭ ‬للطلبات‭ ‬المختلفة‭ ‬للإسكان‭ ‬والتوظيف‭ ‬والصحة‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تمرير‭ ‬مئات‭ ‬الطلبات‭ ‬المنجزة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬قدمت‭ ‬النائب‭ ‬17‭ ‬مقترحاً‭ ‬مستعجلاً،‭ ‬و12‭ ‬مقترحاً‭ ‬لتطوير‭ ‬وإنشاء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬و5‭ ‬طلبات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإنشاء‭ ‬وترميم‭ ‬المدارس‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬قامت‭ ‬النائب‭ ‬بتفعيل‭ ‬76‭ ‬دوراً‭ ‬تشريعيا،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المقترحات،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مقترح‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وخمسة‭ ‬اقتراحات‭ ‬مستعجلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبحارة،‭ ‬ومقترح‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬مسجد‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬إلى‭ ‬70 % ‭ ‬لمعلمي‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص،‭ ‬وزيادة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للكهرباء‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬والسماح‭ ‬للجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬بتنظيم‭ ‬حفلات‭ ‬الزواج‭ ‬الجماعي‭.‬

وأكدت‭ ‬السيد‭ ‬فتح‭ ‬الأيادي‭ ‬والقلوب‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فعالية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬للتكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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