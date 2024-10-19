النائب جليلة السيد: بذل الجهود للتكامل والتعاون البناء مع السلطة التنفيذية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة تعكس التزاما بخدمة الوطن والمواطنين، أطلقت النائب جليلة علوي السيد إصدارها الأوّل لمجلّة «نبض التغيير»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحقّقت خلال الدورين الأوّل والثاني من الفصل التشريعي السادس 2022-2023.
وسلّطت المجلّة - بالإضافة إلى المنجزات - الضوء على أبرز احتياجات الدائرة والموضوعات والمقترحات التي تهمّها ومطالبات الأهالي، كما تناولت الدور الرقابي والتشريعي للنائب والمتابعات الخدميّة المختلفة.
إلى ذلك أكّدت السيّد أن المجلة تعكس إيمان النائب بأهمية التواصل الفعّال مع المجتمع، وتقديم المعلومات الدقيقة والمفيدة للمواطنين بكل شفافيّة ومسؤوليّة.
وفيما يتعلّق بالإنجازات بيّنت المجلّة أنّ مكتب النائب تعامل على مدى عامين مع أكثر من 2069 طلبا وصلها من الأهالي، بينها عدد كبير من الطلبات الإسكانيّة وطلبات التوظيف والصحة والتعليم والطلبات الخدمية من شوارع وصيانة حدائق وغيرها.
كما بيّن الإصدار أنّه تم إنجاز عدد كبير جدا من الطلبات، بينها مئات الطلبات المتعلّقة بالملف الإسكاني والتي جاءت في صدارة الملفات، وعشرات الطلبات الأخرى المختلفة، إذ ضمّ الإصدار نماذج مشرّفة عمليّة من الإنجازات في مختلف الملفات وتفاعل الأهالي معها والذين أكدوا في رسائلهم للنائب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبينها «واتساب» أنّ متابعتها للطلبات المختلفة للإسكان والتوظيف والصحة أثمرت عن تمرير مئات الطلبات المنجزة على مدى عامين.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، قدمت النائب 17 مقترحاً مستعجلاً، و12 مقترحاً لتطوير وإنشاء البنية التحتية والمرافق العامة، و5 طلبات تتعلق بإنشاء وترميم المدارس.
وعلى صعيد الأدوات التشريعية والرقابية، قامت النائب بتفعيل 76 دوراً تشريعيا، ومن بين أبرز المقترحات، كان هناك مقترح بالتوسع في العقوبات البديلة، وخمسة اقتراحات مستعجلة تتعلق بالبحارة، ومقترح بإعادة بناء مسجد النبيه صالح، وزيادة نسبة البحرنة في عدد من الوظائف إلى 70 % لمعلمي التعليم الخاص، وزيادة الدعم الحكومي للكهرباء خلال الصيف، والسماح للجمعيات الخيرية بتنظيم حفلات الزواج الجماعي.
وأكدت السيد فتح الأيادي والقلوب للسلطة التنفيذية بما يعكس فعالية الشراكة بين السلطتين وبذل الجهود للتكامل والتعاون البناء، تماشياً مع الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى الهادفة إلى تحسين الحياة في مملكة البحرين.
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